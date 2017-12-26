قوات الاحتلال تصادر حماراً في القدس المحتلة

فلسطين اليوم - القدس المحتلة

احتجزت قوات الاحتلال "الإسرئيلي"، اليوم الثلاثاء، حماراً في سلوان جنوب المسجد الاقصى .

وأظهرت الصور قوات كبيرة من جنود الاحتلال تحتجز حمارا وتسوقه الى مكان مجهول وسط العشرات من اهالي البلدة .

وجاء ذلك عقب اعتقال مالك الحمار بدعوى عدم حيازته رخصة ملكية .

ونقل عن مركز معلومات وادي حلوة "أن طواقم بلدية الاحتلال بحراسة مشددة اقتحمت حيّي عين اللوزة، وبئر أيوب بسلوان، واقتحمت بصورة وحشية منشآت تجارية، وفحصت أوراقها وملفاتها، إضافة إلى الاستيلاء على المعروضات خارج المحلات، وخلعت أحد أبواب المحال التجارية المخصصة لبيع أنابيب الغاز، وتم الاستيلاء على مجموعة من الاسطوانات، كما تم الاستيلاء على ثلاجة أحد المحلات التجارية، إضافة إلى مركبات مركونة في شوارع البلدة.



