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قوات الاحتلال تصادر حماراً في القدس المحتلة

04:19 - 26 كانون أول / ديسمبر 2017

صورة خلال مصادرة الاحتلال للحمار في القدس
صورة خلال مصادرة الاحتلال للحمار في القدس

فلسطين اليوم - القدس المحتلة


احتجزت قوات الاحتلال "الإسرئيلي"، اليوم الثلاثاء، حماراً في سلوان جنوب المسجد الاقصى .

وأظهرت الصور قوات كبيرة من جنود الاحتلال تحتجز حمارا وتسوقه الى مكان مجهول وسط العشرات من اهالي البلدة .

وجاء ذلك عقب اعتقال مالك الحمار بدعوى عدم حيازته رخصة ملكية .

ونقل عن مركز معلومات وادي حلوة "أن طواقم بلدية الاحتلال بحراسة مشددة اقتحمت حيّي عين اللوزة، وبئر أيوب بسلوان، واقتحمت بصورة وحشية منشآت تجارية، وفحصت أوراقها وملفاتها، إضافة إلى الاستيلاء على المعروضات خارج المحلات، وخلعت أحد أبواب المحال التجارية المخصصة لبيع أنابيب الغاز، وتم الاستيلاء على مجموعة من الاسطوانات، كما تم الاستيلاء على ثلاجة أحد المحلات التجارية، إضافة إلى مركبات مركونة في شوارع البلدة.

حمار21

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