هاري كين يحطم رقما "تاريخيا" في الدوري الانجليزي

فلسطين اليوم - وكالات

حقق هاري كين رقما قياسيا بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حين سجل الثلاثاء الهدف رقم 37 له عام 2017، خلال المباراة التي خاضها فريقه توتنهام هوتسبير، أمام ساوثمبتون على ملعب ويمبلي.

وانقض كين مهاجم منتخب إنجلترا على ركلة حرة نفذها كريستيان إريكسن في الدقيقة 22، ليلعب الكرة برأسه في الشباك.

ثم أحرز هدفه الثاني (رقم 38 هذا العام) من متابعة من داخل المنطقة لتمريرة عرضية في الدقيقة 39.

وتجاوز بذلك كين رقم شيرر البالغ 36 هدفا، الذي حققه عام 1995 مع بلاكبيرن روفرز.

يشار إلى أن كين انفرد كذلك بصدارة قائمة الهدافين بعدما رفع رصيده إلى 17 هدفا بفارق هدفين عن المصري محمد صلاح نجم ليفربول.