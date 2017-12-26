أبو عبيدة للاحتلال: لتكن لديكم الجرأة لفتح ملف الأسرى بدلاً من الاستقواء على النساء

فلسطين اليوم - متابعة

قال الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، في رسالة للعدو الإسرائيلي، "بدلاً من الخسة والزج بسفهائكم ليمارسوا أفعالا صبيانية تارة، ودفع عائلات الجنود المضللة تارة ليجتروا ما لقنتموهم من روايات استغفلتموهم بها، لتكن لديكم الجرأة لفتح هذا الملف في المكان المناسب ولتحلوا المسألة بشجاعة بدلاً من الاستقواء على النساء".

وأضاف أبو عبيدة في تغريدات له على موقع "تويتر"، "أدخلتم جنودكم غزة في معركة وتركتموهم للمجهول وبدلا من مواجهة الحقيقة والتصرف بشرف ورجولة اخترتم طريق الجبناء تنصلا من مسؤولياتكم وهروبا من دفع الثمن، لكننا نطمئن أسرانا الأبطال وعائلاتهم الصابرة بأن عنجهية الاحتلال مصيرها السقوط وفجر الحرية آت لا محالة".

تأتي تصريحات أبو عبيدة رداً على ما قام به عضو الكنيست "الإسرائيلي" المتطرف أرون حزان من اقتحام لحافلة أمهات الأسرى، وكيل الشتائم والسباب لهن ولأبنائهن الأبطال.