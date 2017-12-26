انخفاض على مؤشر بورصة فلسطين

فلسطين اليوم - وكالات

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين انخفاضا بنسبة 0.13%، اليوم الثلاثاء، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 1.7 مليون دولار.

وأغلق مؤشر القدس على 573.08 نقطة، منخفضا 0.76 نقطة عن آخر جلسة تداول، مدفوعا بتراجع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.36%، ومؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.08%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.25%، مع ارتفاع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.25%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.31%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 3 مليون سهم، كان غالبها على سهم المجموعة الأهلية للتأمين بحجم 2.4 مليون سهم وبقيمة 596 ألف دولار أمريكي، في 238 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 21 شركة، ارتفع منها سهم 8 شركات، وانخفض سهم 6 شركات، واستقر سهم 7 شركات.

والشركات الرابحة هي:المستثمرون العرب، والفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية، والمجموعة الأهلية للتأمين، والاتحاد للأعمار والاستثمار، وبنك الاستثمار الفلسطيني، والعربية الفلسطينية للاستثمار"إيبك"، والاتصالات الفلسطينية، ومصانع الزيوت النباتية. والشركات الخاسرة كانت: البنك الوطني، والقدس للمستحضرات الطبية، وفلسطين للاستثمار العقاري، وفلسطين للاستثمار الصناعي، والبنك الإسلامي الفلسطيني، وبنك القدس.

واستقر سهم شركات بنك فلسطين، وبير زيت للأدوية، ومطاحن القمح الذهبي، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والفلسطينية للكهرباء، ودار الشفاء لصناعة الأدوية، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات.