إصابات واعتقالات في مواجهات مع الاحتلال في الخليل

فلسطين اليوم - وكالات

أصيب عدد من المواطنين واعتقل آخرون في مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال في عدد من نقاط التّماس بمحافظة الخليل جنوب الضّفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في بلدة سعير شمال الخليل باعتقال قوّات الاحتلال الفتية قتيبة جرادات، ياسر جرادات، قصي جرادات ومحمد وراسنة، مشيرة إلى أنّ أحدهم أصيب في كمين نصبه جنود الاحتلال لعدد من الفتية والشّبان في منطقة راس العروض في البلدة القريبة من الشارع الالتفافي المسمّى (خط 60).

وفي مخيم العروب شمال الخليل، أصيب شابان بالرصاص المطاطي في مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال بمداخل المخيم.

كما اندلعت مواجهات متفرقة بين المواطنين وقوّات الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل.