شهاب: قرار غواتيمالا نقل سفارتها يضع الجميع أمام اختبار جدي

فلسطين اليوم - غزة

أكد داوود شهاب، مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء، أن قرار "غواتيمالا" نقل سفارتها إلى القدس المحتلة يضع الدول العربية والإسلامية أمام اختبار جدي لإثبات مصداقيتها في الدفاع عن القدس وحمايتها.

وطالب شهاب في تصريح صحفي، حكومات الدول العربية والإسلامية التي تقيم علاقات مع هذه الدولة (غواتيمالا) أن تعلن فوراً عن قطع العلاقات معها وإغلاق سفاراتها.

واعتبر شهاب، أن قرار قطع العلاقات سيكون رسالة لأي دولة يمكن أن تفكر في اتخاذ أي قرار يمس بموقع ومكانة القدس وطابعها العربي والإسلامي.