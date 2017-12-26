لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال أصاب أكثر من 100 صحفي فلسطيني منذ اعلان "ترامب"

فلسطين اليوم - غزة

جددت لجنة دعم الصحفيين اليوم الثلاثاء، تحذيرها من الارتفاع الملحوظ في الانتهاكات التي تستهدف الصحفيين الفلسطينيين من قبل جنود الاحتلال "الإسرائيلي"، دون أي تدخلات دولية وحقوقية لوقف جرائم الاحتلال التي تضرب بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وقالت لجنة دعم الصحفيين في بيان صحفي: إن جيش الاحتلال يواصل ارتكابه العديد من الانتهاكات الخطيرة خلال شهر ديسمبر/ كانون أول الجاري، مستهدفاً العشرات من الصحفيين الذين يمارسون مهمتهم الصحفية في تغطية الاحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونوهت اللجنة إلى أن الانتهاكات ارتفعت بحق الصحفيين بشكل غير مسبوق ما بين الاعتقال والاحتجاز وتمديد اعتقال والابعاد ومنع من التغطية والاقتحامات، والاعتداءات والاصابات.

وانفردت لجنة دعم الصحفيين في توثيق عدد الاصابات والتي فاقت (100) إصابة عدا عن الاعتداءات الاخرى توزعت كالآتي: أكثر من (56) صحفياً أصيب بقنابل الصوت والضرب والركل، وأصيب صحفي واحد بالرصاص الحي، كما أصيب 12 صحفياً بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

في حين أصيب ما يقارب 28 آخرين بقنابل الغاز السام منهم استهدفه الاحتلال بشكل مباشر أدت إلى إصابة أجزاء من جسمه بحروق وجروح ومنه تعرض للاختناق الشديد لاستنشاق الغاز السام، إضافة إلى إصابة3 صحفيين بعد رشهم بغاز الفلفل.

وصنفت اللجنة الاصابات حسب المدن الفلسطينية منذ الهبة الشعبية الرافضة لقرار "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب" أن القدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال، والتي كان غالبيتها في القدس المحتلة حيث بلغ عدد اصابات الصحفيين الذين مارسوا مهامهم وتغطيتهم للمواجهات التي اندلعت في القدس المحتلة ما يقارب (53) حالة، فيما بلغت على المدخل الشمالي لمدينة البيرة(16) اصابة، وفي غزة(15) إصابة، أما في مدينة الخليل وصل عدد الإصابات إلى(6)، وفي بيت لحم (3) حالات ، وأريحا(3) حالات، وحالة واحدة كحد أدنى توزعت في كل من نابلس، وطوباس، وطولكرم، وقلقيلية.

وأشارت اللجنة أن هناك صحفيين تعرضوا للإصابات أكثر من مرة خلال تغطيتهم المواجهات المندلعة في الأراضي الفلسطينية ، لافتة إلى أنه من بين الإصابات (20) صحافية أصيبت بالاعتداء عليها بالضرب والركل والدهس والاستهداف المباشر بقنابل الصوت والغاز والاختناق والرصاص المطاطي وغيرها.

وطالبت اللجنة الصحفيين بأخذ كافة الاحتياطات اللازمة للسلامة المهنية أمام عنجهية الاحتلال وبطشه دون الخوف أو التردد في الاستمرار بتأدية الرسالة الصحفية المهنية النبيلة.

كما جددت دعوتها للمؤسسات الدولية التي تعنى بحرية الرأي والتعبير والاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، ومراسلون بلا حدود، ومنظمة اليونسكو للتحرك لتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين الذين يتعرضون باستمرار للانتهاكات الجسيمة من قبل قوات الاحتلال.

وطالبت اللجنة الضغط على الاحتلال لمنعه اختراق الاتفاقات الدولية خاصة اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول والتي تنص على أن الصحفيين يتمتعون بجميع الحقوق وأشكال الحماية الممنوحة للمدنيين في النزاعات المسلحة الدولية وغير المسلحة.

كما طالبت المنظمات الدولة بتحديد وتفعيل آليات تنفيذ القرار (222) الخاص بحماية الصحفيين، وطالبت طالبت الأمم المتحدة بعمل آليات لمراقبة الاحتلال الاسرائيلي الذي ينتهك تلك القرارات ، وتعيين ممثل للأمين العام للأمم المتحدة معنى بحماية الصحفيين ورصد الجرائم التي ترتكب تجاههم.

جدول يوضح عدد الصحفيين الذين تعرضوا للإصابات

المكان

مكان العمل

الحدث

نوع الاصابة

اسم الصحفي

التاريخ

العدد

اريحا

مصور ومدير مكتب تلفزيون فلسطين

اصيب في ساقه اليسرى اثناء تغطيته المواجهات على مدخل اريحا الجنوبي

رصاص مطاطي

عمرو ابو عوض

7/12/2017

قلقيلية

مصور شركة راماسات

في رأسه من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي اثناء تغطيته مواجها في كفر قدوم.

رصاص المطاطي

محمود فوزي

8/12/2017

غزة

مصور وكالة الاناضول التركية

في كتفه خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال شرق جباليا

بقنبلة غاز

مصطفى حسونة

8/12/2017

القدس

مراسلة روسيا اليوم

بشظية في يدها أدت إلى حرق جراء إلقاء القوات الإسرائيلية تجاه طاقم القناة أثناء تغطية الأحداث في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة.

قنبلة صوتية

داليا النمري

8/12/2017

اريحا

مراسل رويترز

اطلقها احد عناصر جيش الاحتلال عليه بشكل مباشر جنوب اريحا.

بقنبلة غاز

عادل ابو نعمة

8/12/2017

البيرة

مراسل معا

بالاختناق الشديد نتيجة كثافة الي اطلقها جيش الاحلال على الصحفيين

قنابل الغاز السامة

فراس طنينة

8/12/2017

البيرة

مراسل فضائية المنار

بالاختناق الشديد، متأثر بكثافة السام التي وجهت إلى الصحفيين على مدخل البيرة الشمالي

قنابل الغاز

خالد الفقيه

8/12/2017

البيرة

مراسلة فضائية الميادين

بالاختناق الشديد، متأثر بكثافة السام التي وجهت إلى الصحفيين على مدخل البيرة الشمالي

قنابل الغاز

نسرين سلمي

8/12/2017

غزة

بالاختناق من اثناء تغطيته الاعلامية شرق مدينة غزة

قنبلة غاز

احمد حسب الله منصور

8/12/2017

غزة

من تلفزيون القدس،

بالاختناق جراء اطلاق عليه قنبلة غاز خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال شرق جباليا.

قنبلة غاز

المصور حسن اصليح

8/12/2017

غزة

مصور الوكالة الفرنسية

بالاختناق جراء اطلاق عليه قنبلة غاز خلال مواجهات اندلعت شرق غزة

قنبلة غاز

يحيى حسونة

8/12/2017

البيرة

مراسل تلفزيون فلسطين

برصاصتين معدنيّتين، أصابته الأولى بجرح في رأسه والثانية في ساعده الأيمن، خلال تغطيته المواجهات في البيرة

رصاص مطاطي

علي دار علي

8/12/2017

القدس

مصور قناة "أر.تي.أل" الالمانية

بعد الاعتداء عليه وضربه وكسر كاميراته ، أثناء طرد الصحافيين والمصوّرين في باب العامود في القدس

الضرب والركل

رجائي خطيب.

8/12/2017

بيت لحم

مصور رويتر

بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم

قنبلةغاز

مأمون وزوز

9/12/2017

القدس

الصحافية الحرّة

برضوض في كل أنحاء جسدها جراء الاعتداء عليها بالضرب والدفع في المرة الأولى ومن ثم دهسها بالخيول واصابتها بجروح في اصبعها وكسر في هاتفها النقال خلال تغطيتها المواجهات في شارع صلاح الدين

الضرب والركل مرتين

ديالا جويحان

9/12/2017

القدس

طاقم تلفزيون فلسطين..

خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين

الضرب والدفع، وقنابل الصوت..

كريستين ريناوي

9-12-2017

القدس

والمصور علي ياسين

القدس

فراس هنداوي.

القدس

طاقم تلفزيون قناة القدس

خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين

الضرب والدفع، وقنابل الصوت

ريناد الشرباتي

9-12-2017

القدس

المصور عبد الكريم درويش.

القدس

طاقم قناة TRT

خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين

الضرب والدفع، وقنابل الصوت..

الصحافية لانا كامله

9-12-2017

القدس

المصور حمزة نعاجي .

9-12-2017

القدس

طاقم قناة الميادين

خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين

الضرب والدفع، وقنابل الصوت

هناء محاميد

9-12-2017

القدس

المصور أشرف شوبكي

9-12-2017

القدس

طاقم روسيا اليوم (أر تي)

خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين

داليا النمري

9-12-2017

الاعتداء بالضرب والدفع، وقنابل الصوت

المصور محمد عشو

9-12-2017

القدس

طاقم قناة سكاي نيوز العالمية

خلال تغطيتهم مسيرة سليمة

الضرب وقنابل الصوت

نضال كناعنه

9-12-2017

القدس

خلال تغطيتهم مسيرة سليمة

الضرب وقنابل الصوت

والمصور جميل القضماني

9-12-2017

القدس

خلال تغطيتهم مسيرة سليمة

الضرب وقنابل الصوت

المصور الصحفي محمود عليان

9-12-2017

القدس

طاقم قناة معا الفضائيه

خلال تغطيتهم مسيرة سليمة

الضرب وقنابل الصوت

محمد صياد

9-12-2017

القدس

المصور مؤمن شبانه،

9-12-2017

القدس

ميساء ابو غزاله.

9-12-2017

القدس

طاقم قناة فلسطين اليوم

خلال تغطيتهم مسيرة سليمة

الضرب وقنابل الصوت

لواء أبو إرميله

9-12-2017

القدس

طاقم قناة الغد

خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين

الضرب وقنابل الصوت

ياسمين أسعد

9-12-2017

القدس

لوكالة الانباء العالمية “رويترز

خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين

الضرب والدفع، وقنابل الصوت

المصور عمار عوض

9-12-2017

القدس

خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين

الضرب والدفع، وقنابل الصوت

المصور أحمد غرابله

9-12-2017

القدس

خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين

الضرب والدفع، وقنابل الصوت

المصور رجائي الخطيب

9-12-2017

القدس

خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين

الضرب والدفع، وقنابل الصوت

المصور رامي الخطيب

9-12-2017

القدس

مصور وكالة الأناضول)

خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين

الضرب والدفع، وقنابل الصوت

المصور فايز أبو إرميله

9-12-2017

القدس

خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين

الضرب والدفع، وقنابل الصوت

المصور مصطفي الخاروف

9-12-2017

القدس

خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين

الضرب والدفع، وقنابل الصوت

المصور علي الديواني

9-12-2017

القدس

خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين

الضرب والدفع، وقنابل الصوت

المصور محفوظ أبو ترك

9-12-2017

القدس

خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين

الضرب والدفع، وقنابل الصوت

المصور أمير عبد ربه

9-12-2017

القدس

خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين

الضرب والدفع، وقنابل الصوت

الصحفي أحمد البديري

9-12-2017

القدس

خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين

الضرب والدفع، وقنابل الصوت

المصور وهبي مكيه

9-12-2017

القدس

خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين

الضرب والدفع، وقنابل الصوت

الصحافية مني القواسمة

9-12-2017

القدس

خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين

الضرب والدفع، وقنابل الصوت

الصحافية نوال حجازي

9-12-2017

القدس

خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين

الضرب والدفع، وقنابل الصوت

المصور غسان عيد

9-12-2017

القدس

خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين

الضرب والدفع، وقنابل الصوت

الصحافية هبة أصلان

9-12-2017

القدس

خلال تغطيتهم مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين قبالة سور القدس التاريخي من جهة باب الساهرة

الضرب والدفع، وقنابل الصوت

المصور أحمد جلاجل

9-12-2017

القدس

مراسلة تلفزيون "القدس التربوي

بجراح في قدمها، بعد دهسها من قبل شرطي الخيالة التابعة للاحتلال خلال تغطيتها مظاهرة في شارع صلاح الدين

الضرب والدفع، وقنابل الصوت

ليالي عيد

9-12-2017

الخليل

مصور وكالة "معاً" الإخبارية

اصيب بشكل مباشر في ساقه"، إضافة إلى الاعتداء عليه بالضرب في شارع وادي التفاح في مدينة الخليل

بقنبلة صوت

والضرب

جلال حميد

9-12-2017

الخليل

مصور وكالة "وفا

الاعتداء عليه بالضرب في شارع وادي التفاح في مدينة الخليل

الضرب

حمزة الحطاب

9-12-2017

الخليل

مصور وكالة "وفا

أثناء تغطيته المواجهات التي اندلعت في منطقة دوار المنارة وسط الخليل، ما أدى إلى إصابته بحروق في قدمه ورضوض.

قنبلة صوت

مشهور الوحواح

9-12-2017

اريحا

مصوّر وكالة "رويترز

باختناق شديد، اثر استهدافه بقنبلة غاز مباشرة في صدره، خلال تغطيته المواجهات التي اندلعت بينها وبين شبان فلسطينيين في أريحا.

قنبلة غاز

عادل أبو نعمة

9-12-2017

البيرة

إصابة مصور "الوكالة الأوروبية"(EPA)

أصيب رقبته بحروق أثناء تغطيته المواجهات التي اندلعت بين شبان فلسطينيين وبين الجنود الإسرائيليين في البيرة.

قنبلة غاز

علاء بدارنة

9-12-2017

البيرة

مصور وكالة "أنباء الإمارات"

إصابته بحروق بيده واحتراق الدرع الواقي وتحطم الكاميرا الخاصة به، أثناء تغطيته المواجهات التي اندلعت بين شبان فلسطينيين وبين الجنود الإسرائيليين في البيرة

قنبلة غاز

علي عبيدات،.

9-12-2017

خان يونس -غزة

مراسل "راديو القدس" المحلي

أثناء تغطيته المواجهات التي اندلعت بينها وبين شبان فلسطينيين، في نقاط التّماس على حدود قرية عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

قنبلة غاز

مثنى النجار

10-12-107

القدس

مركز اعلام القدس

اصيب بعيار ناري في الفخذ، خلال مواجهات في حي الصوانة ببلدة الطور شرق القدس المحتلة،

بالرصاص الحي

موسى جميل القضماني

11-12-2017

البيرة

مصور وكالة "الأسوشيتد برس

برصاصة معدنية في كتفه، خلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

رصاص مطاطي

ناصر الشيوخي

11-12-2017

البيرة

مراسل فضائية رؤية الإردنية

بحالة الاختناق ونقله إلى سياة الاسعاف خلال تغطيته مواجهات المدخل الشمالي لمدينة البيرة

قنبلة غاز

حافظ ابو صبرة

13-12-2017

البيرة

مصور صحيفة "الحياة الجديدة"

برضوض بصدره ووجهه، بعد الاعتداء عليه بالضرب عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

الضرب

عصام الريماوي

13-12-2017

طولكرم

مصور ترانس ميديا

اصابته بالظهر خلال مواجهات خضوري في طولكرم

رصاص مطاطي

محمود فوزي.

14-12-2017

القدس

مراسلة تلفزيون فلسطين

برضوض في يدها وتحت صدرها جراء لكمها على بطنها والاعتداء عليها من شرطة الاحتلال خلال تواجدها لتغطية الاحتجاجات في منطقة باب العامود

الضرب والركل

دانا أبو شمسية

14-12-2017

غزة

مصور وكالة الاناضول

اصيب بيده بشكل مباشر خلال مواجهات مع الاحتلال على حدود قطاع غزة

قنبلة غاز

علي جاد الله

14-12-2017

الخليل

مصور تلفزيون فلسطين

بعد اعتداء الاحتلال عليه في مدينة الليل

بالضرب

اياد الهشلمون

15-12-2017

البيرة

مصور قناة رؤية،

بالاختناق جراء اطلاق الغاز السام عليه من قبل الاحتلال خلال تغطيته المواجهات التي اندلعت عند مدخل البيرة الشمالي

قنبلة غاز

محمد شوشة

15-12-2017

البيرة

مصور صحيفة "الحياة الجديدة"

اصيب بالاختناق بالغاز السام خلال تغطيته المواجهات التي اندلعت عند مدخل البيرة الشمالي.

قنبلة غاز

عصام الريماوي

15-12-2017

غزة

صحفي حر

بالاختناق جراء اطلاق الغاز السام على حدود شمال قطاع غزة

قنبلة غاز

سامر الزعانين

15-12-2017

غزة

مصور تلفزيون فلسطين

بالاختناق جراء اطلاق الغاز السام على حدود شمال قطاع غزة

قنبلة غاز

صخر زواتية

15-12-2017

البيرة

مصور حرّ

جراء الاعتداء المباشر عليه، ما أدى لكسر كاميراته خلال تغطيته المواجهات التي اندلعت عند مدخل البيرة الشمالي.

الضرب

احمد طلعت حسن

15-12-2017

البيرة

يعمل في China Xinhua News‎‏

موقع صيني

بجروح في ساقه جراء استهدافه بالرصاص المعدني خلال تغطيته المواجهات بالبيرة

رصاص مطاطي

نائل بويطل

15-12-2017

البيرة

مصوراً لوكالة الصحافة الفرنسية

اصيب في الفخذ خلال تغطيته المواجهات التي اندلعت عند مدخل البيرة الشمالي.

رصاص مطاطي

جعفر اشتية

15-12-2017

طوباس

شبكة أجيال الإذاعية

بالإغماء جراء استنشاقها الغاز السام في طوباس.

قنلة غاز

رنين صوافطة

15-12-2017

خان يونس- غزة

تهتك في الساق نتيجة استهدافه بالرصاص الحي في مواجهات بخان يونس

رصاص حي

عمر الخطيب

15-12-29017

غزة

مصور حر

بالاختناق جراء استشاقه الغاز السام اثناء تغطيته للمواجهات التي دارت في محيط قطاع غزة.

قنبلة غاز

حسين كرسوع

15-12-2017

غزة

مصور حر

بالاختناق جراء استشاقه الغاز السام اثناء تغطيته للمواجهات التي دارت في محيط قطاع غزة

قنبلة غاز

محمد الاغا.

15-12-2017

القدس

مصور حر

جراء الاعتداء عليه بالضرب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب العمود

الضرب

نجيب الرازم

16-12-2017

القدس

المصور الحر

بحروق في قدمه جراء اطلاق شرطة الاحتلال عليه بكل مباشر قنبلة صوت خلال تصويره في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة.

قنبلة صوت

سعيد ركن

16-12-2017

القدس

الصحفي الحر

بحروق وجروح في قدمه وفخذه، جراء استهدافه من قبل شرطة الاحتلال بقنبلة صوت في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة

قنبلة صوت

محمد الصياد

16-12-2017

القدس

المصور الحرّ

اعتدت عليه قوات الاحتلال في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة

الضرب وقنبلة صوت

أمين صيام

16-12-2017

القدس

مصور "فضائية معاً"

اصيب بجروح، جراء استهدافه من قبل شرطة الاحتلال بقنبلة صوت في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة

بالضرب وقنابل الصوت

مؤمن شبانة

16-12-2017

القدس

الصحافية الحرّة

استهدافها من قبل شرطة الاحتلال بقنبلة صوت في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة

بالضرب وقنابل الصوت

ميساء أبو غزالة

16-12-2017

القدس

صحفي حر

اصيب بالقدم خلال مواجهات قلنديا شمال القدس

رصاص مطاطي

وسام عبد ربه

20-12-2017

القدس

صحفية حرة

اثناء تغطيتهما لأحداث شارع صلاح الدين في القدس المحتلة .

رشها بغاز الفلفل

ديالا جويحان

20-12-2017

القدس

مصوراً لوكالة الصحافة الفرنسية

اثناء تغطيتهما لأحداث شارع صلاح الدين في القدس المحتلة .

رشه بغاز الفلفل

المصور جعفر اشتيه

20-12-2017

القدس

مصور صحيفة "الحياة الجديدة"

اثناء تغطيتهما لأحداث شارع صلاح الدين في القدس المحتلة .

رشه بغاز الفلفل

عصام الريماوي

20-12-2017

غزة

بالإختناق جراء استنشاق الغاز السام في غزة

قنبلة غاز

سامر الزعانين

22-12-2017

غزة

اصيب بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت على حاجز بيت حانون شمال القطاع

قنبلة غاز

طلال الحويحي

22-12-2017

نابلس

مصور

في رجله اليمنى برصاصة مطاطية في المواجهات التي شهدتها بلدة حوارة قضاء مدينة نابلس.

برصاصة مطاطية

احمد طلعت

22-12-2017

غزة

مصور

مباشرة على جسمهوالاختناق شرق غزة قبالة موقع ناحل عوز.

بقنبلة غاز

فادي شناعه

22-12-2017

القدس

بعد الاعتداء عليها بالضرب في طريق الواد بالقدس المحتلة

بالضرب

المقدسية لواء ابو رميلة

22-12-2017

القدس

مصور

خلال تغطيته لقمع قوات الاحتلال للمصلين والمتظاهرين في البلدة القديمة بالقدس

بالضرب

محمود عليان

22-12-2017

الخليل

مصور قناة العربية ومراسل تلفزيون فلسطين

برصاصة مطاطية في العين أثناء تغطيته لمواجهات مخيم العروب شمال المدينة في مدينة الخليل.

رصاص مطاطي

عزمي بنات

22-12-2017

البيرة

مصور

بالضرب

احمد طلال

22-12-2017

غزة

مصور

الاختناق جراء اطلاق قنابل الغاز شرق غزة

قنبلة غاز

حسين عبد الجواد

22-12-2017

بيت لحم

مصور

بالقدم أثناء تغطية المواجهات التي اندلعت في مدينة بيت لحم

رصاص مطاطي

اياد حمد

22-12-2017

البيرة

مصور حر

بالاختناق، خلال قمع مسيرة انطلقت من مسجد جمال عبد الناصر في مدينة البيرة،

قنبلة غاز

الصحفي سالم حمدان

22-12-2017

بيت لحم

وكالة الاناضول

اصيب في يده أثناء تغطيته لمواجهات المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.

قنبلة غاز

هشام أبو شقرة

24-12-2017

الخليل

مصور وكالة وفا

برضوض في الوجه اثر سقوطه أثناء مطاردة قوات الاحتلال للصحفيين في مخيم العروب شمال الخليل.

ضرب

مشهور الوحواح

24-12-2017