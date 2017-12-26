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طالبت بتوفير حماية للصحفيين

لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال أصاب أكثر من 100 صحفي فلسطيني منذ اعلان "ترامب"

12:42 - 26 كانون أول / ديسمبر 2017

الاعتداءات على الصحفيين متواصلة
الاعتداءات على الصحفيين متواصلة

فلسطين اليوم - غزة


جددت لجنة دعم الصحفيين اليوم الثلاثاء، تحذيرها من الارتفاع الملحوظ في الانتهاكات التي تستهدف الصحفيين الفلسطينيين من قبل جنود الاحتلال "الإسرائيلي"، دون أي تدخلات دولية وحقوقية لوقف جرائم الاحتلال التي تضرب بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وقالت لجنة دعم الصحفيين في بيان صحفي: إن جيش الاحتلال يواصل ارتكابه العديد من الانتهاكات الخطيرة خلال شهر ديسمبر/ كانون أول الجاري، مستهدفاً العشرات من الصحفيين الذين يمارسون مهمتهم الصحفية في تغطية الاحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونوهت اللجنة إلى أن الانتهاكات ارتفعت بحق الصحفيين بشكل غير مسبوق ما بين الاعتقال والاحتجاز وتمديد اعتقال والابعاد ومنع من التغطية والاقتحامات، والاعتداءات والاصابات.

وانفردت لجنة دعم الصحفيين في توثيق عدد الاصابات  والتي فاقت  (100) إصابة عدا عن الاعتداءات الاخرى توزعت كالآتي: أكثر من (56) صحفياً أصيب بقنابل الصوت والضرب والركل، وأصيب صحفي واحد  بالرصاص الحي، كما أصيب  12 صحفياً  بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

في حين أصيب ما يقارب 28 آخرين بقنابل الغاز السام منهم استهدفه الاحتلال بشكل مباشر أدت إلى إصابة أجزاء من جسمه بحروق وجروح ومنه تعرض للاختناق الشديد لاستنشاق الغاز السام، إضافة إلى إصابة3  صحفيين بعد رشهم  بغاز الفلفل.

وصنفت اللجنة الاصابات حسب المدن الفلسطينية منذ  الهبة الشعبية الرافضة لقرار "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب" أن القدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال، والتي كان غالبيتها في القدس المحتلة حيث بلغ عدد اصابات الصحفيين الذين مارسوا مهامهم وتغطيتهم للمواجهات التي اندلعت في القدس المحتلة ما يقارب (53) حالة، فيما بلغت  على المدخل الشمالي لمدينة البيرة(16) اصابة، وفي غزة(15) إصابة، أما في مدينة الخليل وصل  عدد الإصابات إلى(6)، وفي بيت لحم (3) حالات ، وأريحا(3) حالات، وحالة واحدة كحد أدنى توزعت في كل من نابلس، وطوباس، وطولكرم، وقلقيلية.

وأشارت اللجنة أن هناك صحفيين تعرضوا للإصابات أكثر من مرة خلال تغطيتهم المواجهات  المندلعة في الأراضي الفلسطينية ، لافتة إلى أنه من بين الإصابات (20) صحافية أصيبت بالاعتداء عليها بالضرب والركل والدهس والاستهداف المباشر بقنابل الصوت والغاز والاختناق والرصاص المطاطي وغيرها.

وطالبت اللجنة الصحفيين بأخذ كافة الاحتياطات اللازمة للسلامة المهنية أمام عنجهية الاحتلال وبطشه دون الخوف أو التردد في الاستمرار بتأدية الرسالة الصحفية المهنية النبيلة.

كما جددت دعوتها للمؤسسات الدولية التي تعنى بحرية الرأي والتعبير والاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، ومراسلون بلا حدود، ومنظمة اليونسكو للتحرك لتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين الذين يتعرضون باستمرار للانتهاكات الجسيمة من قبل قوات الاحتلال.

وطالبت اللجنة الضغط على الاحتلال لمنعه اختراق الاتفاقات الدولية خاصة اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 79  من البروتوكول الإضافي الأول والتي  تنص على أن الصحفيين يتمتعون بجميع الحقوق وأشكال الحماية الممنوحة للمدنيين في النزاعات المسلحة الدولية وغير المسلحة.

كما طالبت المنظمات الدولة  بتحديد وتفعيل آليات تنفيذ القرار (222) الخاص بحماية الصحفيين، وطالبت طالبت الأمم المتحدة بعمل آليات لمراقبة الاحتلال الاسرائيلي الذي ينتهك تلك القرارات ، وتعيين ممثل للأمين العام للأمم المتحدة معنى بحماية الصحفيين ورصد  الجرائم التي ترتكب تجاههم.

جدول  يوضح عدد الصحفيين الذين تعرضوا للإصابات

المكان

مكان العمل

الحدث

نوع الاصابة

اسم الصحفي

التاريخ

العدد

اريحا

مصور ومدير مكتب تلفزيون فلسطين

اصيب في ساقه اليسرى اثناء تغطيته المواجهات  على مدخل اريحا الجنوبي

رصاص مطاطي

عمرو ابو عوض

 

7/12/2017

  1.  

قلقيلية

مصور شركة راماسات

في رأسه من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي اثناء تغطيته مواجها  في كفر قدوم.

رصاص المطاطي

محمود فوزي

 

8/12/2017

  1.  

غزة

 مصور وكالة الاناضول التركية

في كتفه خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال شرق جباليا

بقنبلة غاز

مصطفى حسونة

 

8/12/2017

  1.  

القدس

مراسلة روسيا اليوم

بشظية في يدها أدت إلى حرق جراء إلقاء القوات الإسرائيلية تجاه طاقم القناة أثناء تغطية الأحداث في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة.

قنبلة صوتية

داليا النمري 

 

8/12/2017

  1.  

اريحا

مراسل رويترز

اطلقها احد  عناصر جيش الاحتلال عليه بشكل مباشر جنوب اريحا.

بقنبلة غاز

عادل ابو نعمة

 

8/12/2017

  1.  

البيرة

مراسل معا

بالاختناق الشديد نتيجة كثافة الي اطلقها جيش  الاحلال على الصحفيين

قنابل الغاز السامة

فراس طنينة

 

8/12/2017

  1.  

البيرة

مراسل فضائية المنار

بالاختناق الشديد، متأثر  بكثافة السام التي وجهت إلى الصحفيين على مدخل البيرة الشمالي

قنابل الغاز

خالد الفقيه

 

8/12/2017

  1.  

 

 

البيرة

مراسلة فضائية الميادين

بالاختناق الشديد، متأثر  بكثافة السام التي وجهت إلى الصحفيين على مدخل البيرة الشمالي

قنابل الغاز

نسرين سلمي

 

8/12/2017

  1.  

غزة

 

بالاختناق من اثناء تغطيته الاعلامية شرق مدينة غزة

قنبلة غاز

احمد حسب الله منصور

 

8/12/2017

  1.  

غزة

من تلفزيون القدس،

بالاختناق جراء اطلاق عليه قنبلة غاز  خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال شرق جباليا.

قنبلة غاز

المصور حسن اصليح

8/12/2017

  1.  

غزة

مصور الوكالة الفرنسية

بالاختناق جراء اطلاق عليه قنبلة غاز  خلال مواجهات اندلعت شرق غزة

قنبلة غاز

يحيى حسونة

 

8/12/2017

  1.  

البيرة

مراسل تلفزيون فلسطين

برصاصتين معدنيّتين، أصابته الأولى بجرح في رأسه والثانية في ساعده الأيمن، خلال تغطيته المواجهات في البيرة

رصاص مطاطي

علي دار علي

8/12/2017

  1.  

القدس

مصور قناة "أر.تي.أل" الالمانية

بعد  الاعتداء عليه وضربه وكسر كاميراته ، أثناء طرد الصحافيين والمصوّرين في باب العامود في القدس

الضرب والركل

رجائي خطيب.

 

8/12/2017

  1.  

بيت لحم

مصور رويتر

بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت  عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم

قنبلةغاز

مأمون وزوز

 

9/12/2017

  1.  

 القدس

الصحافية الحرّة

برضوض في كل أنحاء جسدها جراء  الاعتداء عليها  بالضرب والدفع في المرة الأولى ومن ثم دهسها بالخيول واصابتها بجروح في اصبعها وكسر في هاتفها النقال خلال تغطيتها المواجهات في شارع صلاح الدين

الضرب والركل مرتين

ديالا جويحان

 

9/12/2017

  1.  

القدس

طاقم تلفزيون فلسطين..

خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين

الضرب  والدفع، وقنابل  الصوت..

كريستين ريناوي

9-12-2017

  1.  

القدس

 

 

 

والمصور علي ياسين

 

  1.  

القدس

 

 

 

فراس هنداوي.

 

 

  1.  

القدس

طاقم تلفزيون قناة القدس

خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين

الضرب  والدفع، وقنابل  الصوت

ريناد الشرباتي

9-12-2017

  1.  

القدس

 

 

 

المصور عبد الكريم درويش.

 

 

  1.  

القدس

طاقم قناة TRT

خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين

الضرب  والدفع، وقنابل  الصوت..

الصحافية لانا كامله

9-12-2017

  1.  

القدس

 

 

 

المصور حمزة نعاجي .

9-12-2017

  1.  

القدس

طاقم قناة الميادين

خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين

الضرب  والدفع، وقنابل  الصوت

هناء محاميد

9-12-2017

  1.  

القدس

 

 

 

المصور أشرف شوبكي

9-12-2017

  1.  

القدس

طاقم روسيا اليوم (أر تي)

خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين

 

داليا النمري

9-12-2017

  1.  

 

 

 

الاعتداء بالضرب  والدفع، وقنابل  الصوت

المصور محمد عشو

9-12-2017

  1.  

القدس

طاقم قناة سكاي نيوز العالمية 

خلال تغطيتهم مسيرة سليمة

الضرب وقنابل الصوت

نضال كناعنه

9-12-2017

  1.  

القدس

 

خلال تغطيتهم مسيرة سليمة

الضرب وقنابل الصوت

والمصور جميل القضماني

9-12-2017

  1.  

القدس

 

خلال تغطيتهم مسيرة سليمة

الضرب وقنابل الصوت

المصور الصحفي محمود عليان

9-12-2017

  1.  

القدس

طاقم قناة معا الفضائيه 

خلال تغطيتهم مسيرة سليمة

الضرب وقنابل الصوت

محمد صياد

9-12-2017

  1.  

القدس

 

 

 

المصور مؤمن شبانه،

9-12-2017

  1.  

القدس

 

 

 

ميساء ابو غزاله.

9-12-2017

  1.  

القدس

طاقم قناة فلسطين اليوم

خلال تغطيتهم مسيرة سليمة

الضرب وقنابل الصوت

لواء أبو إرميله

9-12-2017

  1.  

القدس

طاقم قناة الغد

 

خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين

الضرب وقنابل الصوت

 ياسمين أسعد

9-12-2017

  1.  

القدس

لوكالة الانباء العالمية “رويترز

خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين

الضرب  والدفع، وقنابل  الصوت

المصور عمار عوض

9-12-2017

  1.  

القدس

 

خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين

الضرب  والدفع، وقنابل  الصوت

المصور أحمد غرابله

 

9-12-2017

  1.  

القدس

 

خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين

الضرب  والدفع، وقنابل  الصوت

المصور رجائي الخطيب

 

9-12-2017

  1.  

القدس

 

خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين

الضرب  والدفع، وقنابل  الصوت

المصور رامي الخطيب

 

9-12-2017

  1.  

القدس

مصور وكالة الأناضول

خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين

الضرب  والدفع، وقنابل  الصوت

المصور فايز أبو إرميله

 

9-12-2017

  1.  

القدس

 

خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين

الضرب  والدفع، وقنابل  الصوت

المصور مصطفي الخاروف

 

9-12-2017

  1.  

القدس

 

خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين

الضرب  والدفع، وقنابل  الصوت

المصور علي الديواني

 

9-12-2017

  1.  

القدس

 

خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين

الضرب  والدفع، وقنابل  الصوت

المصور محفوظ أبو ترك

 

9-12-2017

  1.  

القدس

 

خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين

الضرب  والدفع، وقنابل  الصوت

المصور أمير عبد ربه

 

9-12-2017

  1.  

القدس

 

خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين

الضرب  والدفع، وقنابل  الصوت

الصحفي أحمد البديري

 

9-12-2017

  1.  

القدس

 

خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين

الضرب  والدفع، وقنابل  الصوت

المصور وهبي مكيه

 

9-12-2017

  1.  

القدس

 

خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين

الضرب  والدفع، وقنابل  الصوت

الصحافية مني القواسمة

 

9-12-2017

  1.  

القدس

 

خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين

الضرب  والدفع، وقنابل  الصوت

الصحافية نوال حجازي

 

9-12-2017

  1.  

القدس

 

خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين

الضرب  والدفع، وقنابل  الصوت

 المصور غسان عيد

9-12-2017

  1.  

القدس

 

خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين

الضرب  والدفع، وقنابل  الصوت

 الصحافية هبة أصلان

9-12-2017

  1.  

القدس

 

خلال تغطيتهم مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين قبالة سور القدس التاريخي من جهة باب الساهرة

الضرب  والدفع، وقنابل  الصوت

المصور أحمد جلاجل

9-12-2017

  1.  

القدس

مراسلة تلفزيون "القدس التربوي

بجراح في قدمها، بعد دهسها من قبل  شرطي الخيالة التابعة للاحتلال خلال تغطيتها مظاهرة  في شارع صلاح الدين

الضرب  والدفع، وقنابل  الصوت

ليالي عيد

9-12-2017

  1.  

الخليل

مصور وكالة "معاً" الإخبارية

 اصيب بشكل مباشر في ساقه"، إضافة إلى الاعتداء عليه بالضرب في شارع وادي التفاح في مدينة الخليل

بقنبلة صوت

والضرب

جلال حميد

 

9-12-2017

  1.  

الخليل

مصور وكالة "وفا

الاعتداء عليه بالضرب في شارع وادي التفاح في مدينة الخليل

الضرب

حمزة الحطاب

9-12-2017

  1.  

الخليل

مصور وكالة "وفا

أثناء تغطيته المواجهات التي اندلعت في منطقة دوار المنارة وسط الخليل، ما أدى إلى إصابته بحروق  في قدمه ورضوض.

قنبلة صوت

مشهور الوحواح

 

9-12-2017

  1.  

اريحا

مصوّر وكالة "رويترز

باختناق شديد، اثر استهدافه بقنبلة غاز مباشرة في صدره، خلال تغطيته المواجهات التي اندلعت بينها وبين  شبان فلسطينيين في أريحا.

قنبلة غاز

عادل أبو نعمة

 

9-12-2017

  1.  

البيرة

إصابة  مصور "الوكالة الأوروبية"(EPA)

أصيب رقبته بحروق أثناء تغطيته المواجهات التي اندلعت بين شبان فلسطينيين وبين الجنود الإسرائيليين في البيرة.

قنبلة غاز

علاء بدارنة

9-12-2017

  1.  

البيرة

مصور وكالة "أنباء الإمارات"

 إصابته بحروق  بيده  واحتراق الدرع الواقي وتحطم الكاميرا الخاصة به، أثناء تغطيته المواجهات التي اندلعت بين شبان فلسطينيين وبين الجنود الإسرائيليين في البيرة

قنبلة غاز

علي عبيدات،.

 

9-12-2017

  1.  

 خان يونس -غزة

مراسل "راديو القدس" المحلي

أثناء تغطيته المواجهات التي اندلعت بينها وبين شبان فلسطينيين،  في نقاط التّماس على حدود قرية عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

قنبلة غاز

مثنى النجار

 

10-12-107

  1.  

القدس

مركز اعلام القدس

اصيب  بعيار ناري في الفخذ،  خلال مواجهات في حي الصوانة ببلدة الطور شرق القدس المحتلة،

بالرصاص الحي

موسى جميل القضماني

11-12-2017

  1.  

البيرة

مصور وكالة "الأسوشيتد برس

برصاصة معدنية في كتفه، خلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

رصاص مطاطي

ناصر الشيوخي

 

11-12-2017

  1.  

البيرة

مراسل فضائية رؤية الإردنية

بحالة الاختناق ونقله إلى سياة الاسعاف خلال تغطيته مواجهات المدخل الشمالي لمدينة البيرة

قنبلة غاز

حافظ ابو صبرة

13-12-2017

  1.  

البيرة

  مصور صحيفة "الحياة الجديدة"

برضوض بصدره ووجهه، بعد الاعتداء عليه بالضرب عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

الضرب

عصام الريماوي

 

13-12-2017

  1.  

طولكرم

مصور ترانس ميديا

اصابته  بالظهر خلال مواجهات خضوري في طولكرم

رصاص مطاطي

محمود فوزي.

 

14-12-2017

  1.  

القدس

مراسلة تلفزيون فلسطين

برضوض في يدها وتحت صدرها جراء  لكمها على بطنها والاعتداء عليها من شرطة الاحتلال خلال تواجدها لتغطية الاحتجاجات في منطقة باب العامود

الضرب والركل

دانا أبو شمسية

 

14-12-2017

  1.  

غزة

مصور وكالة الاناضول

اصيب  بيده بشكل مباشر خلال مواجهات مع الاحتلال على حدود قطاع غزة

قنبلة غاز

علي جاد الله

 

14-12-2017

  1.  

الخليل

مصور تلفزيون فلسطين

بعد اعتداء الاحتلال عليه في مدينة الليل

بالضرب

اياد الهشلمون

 

15-12-2017

  1.  

البيرة

مصور قناة رؤية، 

بالاختناق  جراء اطلاق الغاز السام عليه من قبل الاحتلال  خلال تغطيته  المواجهات التي اندلعت عند مدخل البيرة الشمالي

قنبلة غاز

محمد  شوشة

15-12-2017

  1.  

البيرة

مصور صحيفة "الحياة الجديدة"

 اصيب بالاختناق بالغاز السام خلال تغطيته  المواجهات التي اندلعت عند مدخل البيرة الشمالي.

قنبلة غاز

عصام الريماوي

15-12-2017

  1.  

 غزة

صحفي حر

بالاختناق جراء اطلاق الغاز السام على حدود شمال قطاع غزة

قنبلة غاز

سامر الزعانين

 

15-12-2017

  1.  

غزة

مصور تلفزيون فلسطين

بالاختناق جراء اطلاق الغاز السام على حدود شمال قطاع غزة

قنبلة غاز

صخر زواتية

 

15-12-2017

  1.  

البيرة

مصور حرّ

جراء الاعتداء المباشر عليه، ما أدى لكسر كاميراته خلال تغطيته  المواجهات التي اندلعت عند مدخل البيرة الشمالي.

الضرب

احمد طلعت حسن

15-12-2017

  1.  

البيرة

يعمل في China Xinhua News

 

موقع صيني

بجروح في ساقه جراء استهدافه بالرصاص المعدني خلال تغطيته  المواجهات  بالبيرة

رصاص مطاطي

نائل بويطل

15-12-2017

  1.  

البيرة

 مصوراً لوكالة الصحافة الفرنسية

 اصيب في الفخذ خلال تغطيته  المواجهات التي اندلعت عند مدخل البيرة الشمالي.

رصاص مطاطي

جعفر اشتية

15-12-2017

  1.  

طوباس

 شبكة أجيال الإذاعية

بالإغماء جراء استنشاقها الغاز السام في طوباس.

قنلة غاز

رنين صوافطة

 

15-12-2017

  1.  

خان يونس- غزة

 

تهتك في الساق نتيجة استهدافه بالرصاص الحي في مواجهات بخان يونس

رصاص حي

عمر الخطيب

 

15-12-29017

  1.  

غزة

مصور حر

بالاختناق جراء استشاقه الغاز السام اثناء تغطيته للمواجهات التي دارت في محيط  قطاع غزة.

قنبلة غاز

حسين كرسوع

 

15-12-2017

  1.  

غزة

مصور حر

بالاختناق جراء استشاقه الغاز السام اثناء تغطيته  للمواجهات التي دارت في محيط  قطاع غزة

قنبلة غاز

محمد الاغا.

 

15-12-2017

  1.  

القدس

مصور حر

جراء الاعتداء  عليه بالضرب من قبل  قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب العمود

الضرب

نجيب الرازم

 

16-12-2017

  1.  

القدس

المصور  الحر

بحروق في قدمه جراء اطلاق شرطة الاحتلال  عليه بكل مباشر قنبلة صوت خلال تصويره في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة.

قنبلة صوت

سعيد ركن

 

16-12-2017

  1.  

القدس

الصحفي الحر

بحروق وجروح في قدمه وفخذه، جراء استهدافه من قبل شرطة الاحتلال بقنبلة صوت في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة

قنبلة صوت

محمد الصياد

 

16-12-2017

  1.  

القدس

المصور الحرّ

اعتدت عليه قوات الاحتلال في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة

الضرب وقنبلة صوت

أمين صيام

16-12-2017

  1.  

القدس

مصور "فضائية معاً"

اصيب بجروح، جراء استهدافه من قبل شرطة الاحتلال بقنبلة صوت في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة

بالضرب وقنابل الصوت

مؤمن شبانة

16-12-2017

  1.  

القدس

الصحافية الحرّة

استهدافها من قبل شرطة الاحتلال بقنبلة صوت في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة

بالضرب وقنابل الصوت

ميساء أبو غزالة

16-12-2017

  1.  

القدس

صحفي حر

 اصيب بالقدم خلال مواجهات قلنديا شمال القدس

رصاص مطاطي

وسام عبد ربه

 

20-12-2017

  1.  

القدس

صحفية حرة

اثناء تغطيتهما لأحداث شارع صلاح الدين في القدس المحتلة .

رشها  بغاز الفلفل

ديالا جويحان

20-12-2017

  1.  

القدس

مصوراً لوكالة الصحافة الفرنسية

اثناء تغطيتهما لأحداث شارع صلاح الدين في القدس المحتلة .

رشه  بغاز الفلفل

المصور جعفر اشتيه

20-12-2017

  1.  

القدس

مصور صحيفة "الحياة الجديدة"

اثناء تغطيتهما لأحداث شارع صلاح الدين في القدس المحتلة .

رشه  بغاز الفلفل

عصام الريماوي

20-12-2017

  1.  

غزة

 

بالإختناق جراء استنشاق الغاز السام في غزة

قنبلة غاز

سامر الزعانين

22-12-2017

  1.  

غزة

 

 

 اصيب بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت على حاجز بيت حانون شمال القطاع

قنبلة غاز

طلال الحويحي

22-12-2017

  1.  

نابلس

مصور

في رجله اليمنى برصاصة مطاطية في المواجهات التي شهدتها بلدة حوارة قضاء مدينة نابلس.

برصاصة مطاطية

احمد طلعت

22-12-2017

  1.  

غزة

مصور

مباشرة على جسمهوالاختناق شرق غزة قبالة موقع ناحل عوز.

بقنبلة غاز

فادي شناعه

22-12-2017

  1.  

القدس

 

بعد الاعتداء عليها بالضرب في طريق الواد بالقدس المحتلة

بالضرب

المقدسية لواء ابو رميلة

22-12-2017

  1.  

القدس

مصور

خلال تغطيته لقمع قوات الاحتلال للمصلين والمتظاهرين في البلدة القديمة  بالقدس

بالضرب

محمود عليان

22-12-2017

  1.  

الخليل

مصور قناة العربية ومراسل تلفزيون فلسطين

برصاصة مطاطية في العين أثناء تغطيته لمواجهات مخيم العروب شمال المدينة في مدينة الخليل.

رصاص مطاطي

عزمي بنات

22-12-2017

  1.  

البيرة

مصور

 

بالضرب

احمد طلال

22-12-2017

  1.  

غزة

مصور

الاختناق جراء اطلاق قنابل الغاز شرق غزة

قنبلة غاز

حسين عبد الجواد

22-12-2017

  1.  

بيت لحم

مصور

بالقدم أثناء تغطية المواجهات التي اندلعت في مدينة بيت لحم

رصاص مطاطي

اياد حمد

22-12-2017

  1.  

البيرة

 

مصور حر

بالاختناق، خلال قمع مسيرة انطلقت من مسجد جمال عبد الناصر في مدينة البيرة،

قنبلة غاز

الصحفي سالم حمدان

22-12-2017

  1.  

بيت لحم

وكالة الاناضول

 اصيب في يده أثناء تغطيته لمواجهات المدخل الشمالي لمدينة بيت  لحم.

قنبلة غاز

 هشام أبو شقرة

24-12-2017

  1.  

الخليل

مصور وكالة وفا

برضوض في الوجه اثر سقوطه أثناء مطاردة قوات  الاحتلال للصحفيين في مخيم العروب شمال الخليل.

ضرب

مشهور الوحواح

24-12-2017

  1.  

 

 

 

 

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