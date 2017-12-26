دعم الصحفيين: إصابة أكثر من 100 صحفي بينهم 20 صحافية

جددت لجنة دعم الصحفيين اليوم الثلاثاء، تحذيرها من الارتفاع الملحوظ في الانتهاكات التي تستهدف الصحفيين الفلسطينيين من قبل جنود الاحتلال "الإسرائيلي"، دون أي تدخلات دولية وحقوقية لوقف جرائم الاحتلال التي تضرب بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وقالت لجنة دعم الصحفيين في بيان صحفي: إن جيش الاحتلال يواصل ارتكابه العديد من الانتهاكات الخطيرة خلال شهر ديسمبر/ كانون أول الجاري، مستهدفاً العشرات من الصحفيين الذين يمارسون مهمتهم الصحفية في تغطية الاحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونوهت اللجنة إلى أن الانتهاكات ارتفعت بحق الصحفيين بشكل غير مسبوق ما بين الاعتقال والاحتجاز وتمديد اعتقال والابعاد ومنع من التغطية والاقتحامات، والاعتداءات والاصابات.
وانفردت لجنة دعم الصحفيين في توثيق عدد الاصابات والتي فاقت (100) إصابة عدا عن الاعتداءات الاخرى توزعت كالآتي: أكثر من (56) صحفياً أصيب بقنابل الصوت والضرب والركل، وأصيب صحفي واحد بالرصاص الحي، كما أصيب 12 صحفياً بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.
في حين أصيب ما يقارب 28 آخرين بقنابل الغاز السام منهم استهدفه الاحتلال بشكل مباشر أدت إلى إصابة أجزاء من جسمه بحروق وجروح ومنه تعرض للاختناق الشديد لاستنشاق الغاز السام، إضافة إلى إصابة3 صحفيين بعد رشهم بغاز الفلفل.
وصنفت اللجنة الاصابات حسب المدن الفلسطينية منذ الهبة الشعبية الرافضة لقرار "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب" أن القدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال، والتي كان غالبيتها في القدس المحتلة حيث بلغ عدد اصابات الصحفيين الذين مارسوا مهامهم وتغطيتهم للمواجهات التي اندلعت في القدس المحتلة ما يقارب (53) حالة، فيما بلغت على المدخل الشمالي لمدينة البيرة(16) اصابة، وفي غزة(15) إصابة، أما في مدينة الخليل وصل عدد الإصابات إلى(6)، وفي بيت لحم (3) حالات ، وأريحا(3) حالات، وحالة واحدة كحد أدنى توزعت في كل من نابلس، وطوباس، وطولكرم، وقلقيلية.
وأشارت اللجنة أن هناك صحفيين تعرضوا للإصابات أكثر من مرة خلال تغطيتهم المواجهات المندلعة في الأراضي الفلسطينية ، لافتة إلى أنه من بين الإصابات (20) صحافية أصيبت بالاعتداء عليها بالضرب والركل والدهس والاستهداف المباشر بقنابل الصوت والغاز والاختناق والرصاص المطاطي وغيرها.
وطالبت اللجنة الصحفيين بأخذ كافة الاحتياطات اللازمة للسلامة المهنية أمام عنجهية الاحتلال وبطشه دون الخوف أو التردد في الاستمرار بتأدية الرسالة الصحفية المهنية النبيلة.
كما جددت دعوتها للمؤسسات الدولية التي تعنى بحرية الرأي والتعبير والاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، ومراسلون بلا حدود، ومنظمة اليونسكو للتحرك لتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين الذين يتعرضون باستمرار للانتهاكات الجسيمة من قبل قوات الاحتلال.
وطالبت اللجنة الضغط على الاحتلال لمنعه اختراق الاتفاقات الدولية خاصة اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول والتي تنص على أن الصحفيين يتمتعون بجميع الحقوق وأشكال الحماية الممنوحة للمدنيين في النزاعات المسلحة الدولية وغير المسلحة.
كما طالبت المنظمات الدولة بتحديد وتفعيل آليات تنفيذ القرار (222) الخاص بحماية الصحفيين، وطالبت طالبت الأمم المتحدة بعمل آليات لمراقبة الاحتلال الاسرائيلي الذي ينتهك تلك القرارات ، وتعيين ممثل للأمين العام للأمم المتحدة معنى بحماية الصحفيين ورصد الجرائم التي ترتكب تجاههم.
جدول يوضح عدد الصحفيين الذين تعرضوا للإصابات
المكان
مكان العمل
الحدث
نوع الاصابة
اسم الصحفي
التاريخ
العدد
اريحا
مصور ومدير مكتب تلفزيون فلسطين
اصيب في ساقه اليسرى اثناء تغطيته المواجهات على مدخل اريحا الجنوبي
رصاص مطاطي
عمرو ابو عوض
7/12/2017
قلقيلية
مصور شركة راماسات
في رأسه من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي اثناء تغطيته مواجها في كفر قدوم.
رصاص المطاطي
محمود فوزي
8/12/2017
غزة
مصور وكالة الاناضول التركية
في كتفه خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال شرق جباليا
بقنبلة غاز
مصطفى حسونة
8/12/2017
القدس
مراسلة روسيا اليوم
بشظية في يدها أدت إلى حرق جراء إلقاء القوات الإسرائيلية تجاه طاقم القناة أثناء تغطية الأحداث في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة.
قنبلة صوتية
داليا النمري
8/12/2017
اريحا
مراسل رويترز
اطلقها احد عناصر جيش الاحتلال عليه بشكل مباشر جنوب اريحا.
بقنبلة غاز
عادل ابو نعمة
8/12/2017
البيرة
مراسل معا
بالاختناق الشديد نتيجة كثافة الي اطلقها جيش الاحلال على الصحفيين
قنابل الغاز السامة
فراس طنينة
8/12/2017
البيرة
مراسل فضائية المنار
بالاختناق الشديد، متأثر بكثافة السام التي وجهت إلى الصحفيين على مدخل البيرة الشمالي
قنابل الغاز
خالد الفقيه
8/12/2017
البيرة
مراسلة فضائية الميادين
بالاختناق الشديد، متأثر بكثافة السام التي وجهت إلى الصحفيين على مدخل البيرة الشمالي
قنابل الغاز
نسرين سلمي
8/12/2017
غزة
بالاختناق من اثناء تغطيته الاعلامية شرق مدينة غزة
قنبلة غاز
احمد حسب الله منصور
8/12/2017
غزة
من تلفزيون القدس،
بالاختناق جراء اطلاق عليه قنبلة غاز خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال شرق جباليا.
قنبلة غاز
المصور حسن اصليح
8/12/2017
غزة
مصور الوكالة الفرنسية
بالاختناق جراء اطلاق عليه قنبلة غاز خلال مواجهات اندلعت شرق غزة
قنبلة غاز
يحيى حسونة
8/12/2017
البيرة
مراسل تلفزيون فلسطين
برصاصتين معدنيّتين، أصابته الأولى بجرح في رأسه والثانية في ساعده الأيمن، خلال تغطيته المواجهات في البيرة
رصاص مطاطي
علي دار علي
8/12/2017
القدس
مصور قناة "أر.تي.أل" الالمانية
بعد الاعتداء عليه وضربه وكسر كاميراته ، أثناء طرد الصحافيين والمصوّرين في باب العامود في القدس
الضرب والركل
رجائي خطيب.
8/12/2017
بيت لحم
مصور رويتر
بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم
قنبلةغاز
مأمون وزوز
9/12/2017
القدس
الصحافية الحرّة
برضوض في كل أنحاء جسدها جراء الاعتداء عليها بالضرب والدفع في المرة الأولى ومن ثم دهسها بالخيول واصابتها بجروح في اصبعها وكسر في هاتفها النقال خلال تغطيتها المواجهات في شارع صلاح الدين
الضرب والركل مرتين
ديالا جويحان
9/12/2017
القدس
طاقم تلفزيون فلسطين..
خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين
الضرب والدفع، وقنابل الصوت..
كريستين ريناوي
9-12-2017
القدس
والمصور علي ياسين
القدس
فراس هنداوي.
القدس
طاقم تلفزيون قناة القدس
خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين
الضرب والدفع، وقنابل الصوت
ريناد الشرباتي
9-12-2017
القدس
المصور عبد الكريم درويش.
القدس
طاقم قناة TRT
خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين
الضرب والدفع، وقنابل الصوت..
الصحافية لانا كامله
9-12-2017
القدس
المصور حمزة نعاجي .
9-12-2017
القدس
طاقم قناة الميادين
خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين
الضرب والدفع، وقنابل الصوت
هناء محاميد
9-12-2017
القدس
المصور أشرف شوبكي
9-12-2017
القدس
طاقم روسيا اليوم (أر تي)
خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين
داليا النمري
9-12-2017
الاعتداء بالضرب والدفع، وقنابل الصوت
المصور محمد عشو
9-12-2017
القدس
طاقم قناة سكاي نيوز العالمية
خلال تغطيتهم مسيرة سليمة
الضرب وقنابل الصوت
نضال كناعنه
9-12-2017
القدس
خلال تغطيتهم مسيرة سليمة
الضرب وقنابل الصوت
والمصور جميل القضماني
9-12-2017
القدس
خلال تغطيتهم مسيرة سليمة
الضرب وقنابل الصوت
المصور الصحفي محمود عليان
9-12-2017
القدس
طاقم قناة معا الفضائيه
خلال تغطيتهم مسيرة سليمة
الضرب وقنابل الصوت
محمد صياد
9-12-2017
القدس
المصور مؤمن شبانه،
9-12-2017
القدس
ميساء ابو غزاله.
9-12-2017
القدس
طاقم قناة فلسطين اليوم
خلال تغطيتهم مسيرة سليمة
الضرب وقنابل الصوت
لواء أبو إرميله
9-12-2017
القدس
طاقم قناة الغد
خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين
الضرب وقنابل الصوت
ياسمين أسعد
9-12-2017
القدس
لوكالة الانباء العالمية “رويترز
خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين
الضرب والدفع، وقنابل الصوت
المصور عمار عوض
9-12-2017
القدس
خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين
الضرب والدفع، وقنابل الصوت
المصور أحمد غرابله
9-12-2017
القدس
خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين
الضرب والدفع، وقنابل الصوت
المصور رجائي الخطيب
9-12-2017
القدس
خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين
الضرب والدفع، وقنابل الصوت
المصور رامي الخطيب
9-12-2017
القدس
مصور وكالة الأناضول)
خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين
الضرب والدفع، وقنابل الصوت
المصور فايز أبو إرميله
9-12-2017
القدس
خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين
الضرب والدفع، وقنابل الصوت
المصور مصطفي الخاروف
9-12-2017
القدس
خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين
الضرب والدفع، وقنابل الصوت
المصور علي الديواني
9-12-2017
القدس
خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين
الضرب والدفع، وقنابل الصوت
المصور محفوظ أبو ترك
9-12-2017
القدس
خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين
الضرب والدفع، وقنابل الصوت
المصور أمير عبد ربه
9-12-2017
القدس
خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين
الضرب والدفع، وقنابل الصوت
الصحفي أحمد البديري
9-12-2017
القدس
خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين
الضرب والدفع، وقنابل الصوت
المصور وهبي مكيه
9-12-2017
القدس
خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين
الضرب والدفع، وقنابل الصوت
الصحافية مني القواسمة
9-12-2017
القدس
خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين
الضرب والدفع، وقنابل الصوت
الصحافية نوال حجازي
9-12-2017
القدس
خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين
الضرب والدفع، وقنابل الصوت
المصور غسان عيد
9-12-2017
القدس
خلال تغطيته مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين
الضرب والدفع، وقنابل الصوت
الصحافية هبة أصلان
9-12-2017
القدس
خلال تغطيتهم مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين قبالة سور القدس التاريخي من جهة باب الساهرة
الضرب والدفع، وقنابل الصوت
المصور أحمد جلاجل
9-12-2017
القدس
مراسلة تلفزيون "القدس التربوي
بجراح في قدمها، بعد دهسها من قبل شرطي الخيالة التابعة للاحتلال خلال تغطيتها مظاهرة في شارع صلاح الدين
الضرب والدفع، وقنابل الصوت
ليالي عيد
9-12-2017
الخليل
مصور وكالة "معاً" الإخبارية
اصيب بشكل مباشر في ساقه"، إضافة إلى الاعتداء عليه بالضرب في شارع وادي التفاح في مدينة الخليل
بقنبلة صوت
والضرب
جلال حميد
9-12-2017
الخليل
مصور وكالة "وفا
الاعتداء عليه بالضرب في شارع وادي التفاح في مدينة الخليل
الضرب
حمزة الحطاب
9-12-2017
الخليل
مصور وكالة "وفا
أثناء تغطيته المواجهات التي اندلعت في منطقة دوار المنارة وسط الخليل، ما أدى إلى إصابته بحروق في قدمه ورضوض.
قنبلة صوت
مشهور الوحواح
9-12-2017
اريحا
مصوّر وكالة "رويترز
باختناق شديد، اثر استهدافه بقنبلة غاز مباشرة في صدره، خلال تغطيته المواجهات التي اندلعت بينها وبين شبان فلسطينيين في أريحا.
قنبلة غاز
عادل أبو نعمة
9-12-2017
البيرة
إصابة مصور "الوكالة الأوروبية"(EPA)
أصيب رقبته بحروق أثناء تغطيته المواجهات التي اندلعت بين شبان فلسطينيين وبين الجنود الإسرائيليين في البيرة.
قنبلة غاز
علاء بدارنة
9-12-2017
البيرة
مصور وكالة "أنباء الإمارات"
إصابته بحروق بيده واحتراق الدرع الواقي وتحطم الكاميرا الخاصة به، أثناء تغطيته المواجهات التي اندلعت بين شبان فلسطينيين وبين الجنود الإسرائيليين في البيرة
قنبلة غاز
علي عبيدات،.
9-12-2017
خان يونس -غزة
مراسل "راديو القدس" المحلي
أثناء تغطيته المواجهات التي اندلعت بينها وبين شبان فلسطينيين، في نقاط التّماس على حدود قرية عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
قنبلة غاز
مثنى النجار
10-12-107
القدس
مركز اعلام القدس
اصيب بعيار ناري في الفخذ، خلال مواجهات في حي الصوانة ببلدة الطور شرق القدس المحتلة،
بالرصاص الحي
موسى جميل القضماني
11-12-2017
البيرة
مصور وكالة "الأسوشيتد برس
برصاصة معدنية في كتفه، خلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.
رصاص مطاطي
ناصر الشيوخي
11-12-2017
البيرة
مراسل فضائية رؤية الإردنية
بحالة الاختناق ونقله إلى سياة الاسعاف خلال تغطيته مواجهات المدخل الشمالي لمدينة البيرة
قنبلة غاز
حافظ ابو صبرة
13-12-2017
البيرة
مصور صحيفة "الحياة الجديدة"
برضوض بصدره ووجهه، بعد الاعتداء عليه بالضرب عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.
الضرب
عصام الريماوي
13-12-2017
طولكرم
مصور ترانس ميديا
اصابته بالظهر خلال مواجهات خضوري في طولكرم
رصاص مطاطي
محمود فوزي.
14-12-2017
القدس
مراسلة تلفزيون فلسطين
برضوض في يدها وتحت صدرها جراء لكمها على بطنها والاعتداء عليها من شرطة الاحتلال خلال تواجدها لتغطية الاحتجاجات في منطقة باب العامود
الضرب والركل
دانا أبو شمسية
14-12-2017
غزة
مصور وكالة الاناضول
اصيب بيده بشكل مباشر خلال مواجهات مع الاحتلال على حدود قطاع غزة
قنبلة غاز
علي جاد الله
14-12-2017
الخليل
مصور تلفزيون فلسطين
بعد اعتداء الاحتلال عليه في مدينة الليل
بالضرب
اياد الهشلمون
15-12-2017
البيرة
مصور قناة رؤية،
بالاختناق جراء اطلاق الغاز السام عليه من قبل الاحتلال خلال تغطيته المواجهات التي اندلعت عند مدخل البيرة الشمالي
قنبلة غاز
محمد شوشة
15-12-2017
البيرة
مصور صحيفة "الحياة الجديدة"
اصيب بالاختناق بالغاز السام خلال تغطيته المواجهات التي اندلعت عند مدخل البيرة الشمالي.
قنبلة غاز
عصام الريماوي
15-12-2017
غزة
صحفي حر
بالاختناق جراء اطلاق الغاز السام على حدود شمال قطاع غزة
قنبلة غاز
سامر الزعانين
15-12-2017
غزة
مصور تلفزيون فلسطين
بالاختناق جراء اطلاق الغاز السام على حدود شمال قطاع غزة
قنبلة غاز
صخر زواتية
15-12-2017
البيرة
مصور حرّ
جراء الاعتداء المباشر عليه، ما أدى لكسر كاميراته خلال تغطيته المواجهات التي اندلعت عند مدخل البيرة الشمالي.
الضرب
احمد طلعت حسن
15-12-2017
البيرة
يعمل في China Xinhua News
موقع صيني
بجروح في ساقه جراء استهدافه بالرصاص المعدني خلال تغطيته المواجهات بالبيرة
رصاص مطاطي
نائل بويطل
15-12-2017
البيرة
مصوراً لوكالة الصحافة الفرنسية
اصيب في الفخذ خلال تغطيته المواجهات التي اندلعت عند مدخل البيرة الشمالي.
رصاص مطاطي
جعفر اشتية
15-12-2017
طوباس
شبكة أجيال الإذاعية
بالإغماء جراء استنشاقها الغاز السام في طوباس.
قنلة غاز
رنين صوافطة
15-12-2017
خان يونس- غزة
تهتك في الساق نتيجة استهدافه بالرصاص الحي في مواجهات بخان يونس
رصاص حي
عمر الخطيب
15-12-29017
غزة
مصور حر
بالاختناق جراء استشاقه الغاز السام اثناء تغطيته للمواجهات التي دارت في محيط قطاع غزة.
قنبلة غاز
حسين كرسوع
15-12-2017
غزة
مصور حر
بالاختناق جراء استشاقه الغاز السام اثناء تغطيته للمواجهات التي دارت في محيط قطاع غزة
قنبلة غاز
محمد الاغا.
15-12-2017
القدس
مصور حر
جراء الاعتداء عليه بالضرب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب العمود
الضرب
نجيب الرازم
16-12-2017
القدس
المصور الحر
بحروق في قدمه جراء اطلاق شرطة الاحتلال عليه بكل مباشر قنبلة صوت خلال تصويره في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة.
قنبلة صوت
سعيد ركن
16-12-2017
القدس
الصحفي الحر
بحروق وجروح في قدمه وفخذه، جراء استهدافه من قبل شرطة الاحتلال بقنبلة صوت في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة
قنبلة صوت
محمد الصياد
16-12-2017
القدس
المصور الحرّ
اعتدت عليه قوات الاحتلال في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة
الضرب وقنبلة صوت
أمين صيام
16-12-2017
القدس
مصور "فضائية معاً"
اصيب بجروح، جراء استهدافه من قبل شرطة الاحتلال بقنبلة صوت في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة
بالضرب وقنابل الصوت
مؤمن شبانة
16-12-2017
القدس
الصحافية الحرّة
استهدافها من قبل شرطة الاحتلال بقنبلة صوت في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة
بالضرب وقنابل الصوت
ميساء أبو غزالة
16-12-2017
القدس
صحفي حر
اصيب بالقدم خلال مواجهات قلنديا شمال القدس
رصاص مطاطي
وسام عبد ربه
20-12-2017
القدس
صحفية حرة
اثناء تغطيتهما لأحداث شارع صلاح الدين في القدس المحتلة .
رشها بغاز الفلفل
ديالا جويحان
20-12-2017
القدس
مصوراً لوكالة الصحافة الفرنسية
اثناء تغطيتهما لأحداث شارع صلاح الدين في القدس المحتلة .
رشه بغاز الفلفل
المصور جعفر اشتيه
20-12-2017
القدس
مصور صحيفة "الحياة الجديدة"
اثناء تغطيتهما لأحداث شارع صلاح الدين في القدس المحتلة .
رشه بغاز الفلفل
عصام الريماوي
20-12-2017
غزة
بالإختناق جراء استنشاق الغاز السام في غزة
قنبلة غاز
سامر الزعانين
22-12-2017
غزة
اصيب بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت على حاجز بيت حانون شمال القطاع
قنبلة غاز
طلال الحويحي
22-12-2017
نابلس
مصور
في رجله اليمنى برصاصة مطاطية في المواجهات التي شهدتها بلدة حوارة قضاء مدينة نابلس.
برصاصة مطاطية
احمد طلعت
22-12-2017
غزة
مصور
مباشرة على جسمهوالاختناق شرق غزة قبالة موقع ناحل عوز.
بقنبلة غاز
فادي شناعه
22-12-2017
القدس
بعد الاعتداء عليها بالضرب في طريق الواد بالقدس المحتلة
بالضرب
المقدسية لواء ابو رميلة
22-12-2017
القدس
مصور
خلال تغطيته لقمع قوات الاحتلال للمصلين والمتظاهرين في البلدة القديمة بالقدس
بالضرب
محمود عليان
22-12-2017
الخليل
مصور قناة العربية ومراسل تلفزيون فلسطين
برصاصة مطاطية في العين أثناء تغطيته لمواجهات مخيم العروب شمال المدينة في مدينة الخليل.
رصاص مطاطي
عزمي بنات
22-12-2017
البيرة
مصور
بالضرب
احمد طلال
22-12-2017
غزة
مصور
الاختناق جراء اطلاق قنابل الغاز شرق غزة
قنبلة غاز
حسين عبد الجواد
22-12-2017
بيت لحم
مصور
بالقدم أثناء تغطية المواجهات التي اندلعت في مدينة بيت لحم
رصاص مطاطي
اياد حمد
22-12-2017
البيرة
مصور حر
بالاختناق، خلال قمع مسيرة انطلقت من مسجد جمال عبد الناصر في مدينة البيرة،
قنبلة غاز
الصحفي سالم حمدان
22-12-2017
بيت لحم
وكالة الاناضول
اصيب في يده أثناء تغطيته لمواجهات المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.
قنبلة غاز
هشام أبو شقرة
24-12-2017
الخليل
مصور وكالة وفا
برضوض في الوجه اثر سقوطه أثناء مطاردة قوات الاحتلال للصحفيين في مخيم العروب شمال الخليل.
ضرب
مشهور الوحواح
24-12-2017