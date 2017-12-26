شكاوى ضد عضو الكنيست حزان لاقتحامه حافلة أهالي الأسرى

فلسطين اليوم - القدس المحتلة

قالت عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة عايدة توما، إنه تم تقديم شكاوى الى المستشار القضائي الإسرائيلي، ضد النائب المتطرف أورن حزان لمحاسبته على اقتحام حافلة أهالي أسرى غزة وتوجيه الشتائم لهم.

وأضافت توما لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الثلاثاء، أنه سيتم التحرك ومتابعة القضية عقب رد المستشار القضائي على الشكاوى.

واعتبرت توما أن المتطرف حزانـ تصرف كمجرم يبث الحقد والكراهية ويقوم بممارسة الاستفزاز والعنصرية في ظل وجود تغطية إعلامية، محمّلة سلطات جيش الاحتلال والصليب الاحمر، مسؤولية ما جرى بالسماح له أصلا بالصعود إلى حافلة أهالي الأسرى.

من جهته، أدان نائب رئيس الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين جميل سعادة، مهاجمة عضو الكنيست لأمهات أسرى غزة بعد اعتراضه الحافلة التي تقلهن لزيارة أبنائهن في سجون الاحتلال.

وأكد أن هيئة الأسرى وجهت رسائل عاجلة لعدد من المؤسسات الدولية، ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لحماية أهالي الأسرى أثناء ذهابهم لزيارة أبنائهم.

وينظم أهالي الأسرى ولجنة الأسرى في قطاع غزة ظهر اليوم الثلاثاء، وقفة أمام مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، رفضا لاعتداء عضو الكنيست على أهالي الأسرى.