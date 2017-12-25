زعبي تطالب الصليب بالاعتذار لأهالي الأسرى و تقديم شكوى ضد حازان

طالبت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، حنين زعبي، في رسالة وجهتها لمكتب الصليب الأحمر في غزة، الاعتذار لأهالي الأسرى الذين كانوا في طريقهم لزيارة أبنائهم في سجن نفحة، بعد واقعة عضو الكنيست عن الليكود، أورن حازن، وتقديم شكوى رسمية ضده.

واقتحم حازن، اليوم الإثنين، حافلة أهالي أسرى غزة الذين كانوا في طريقهم لزيارة أبنائهم في سجني « ريمون » و« نفحة » بصحراء النقب، وتعرض لهم بالتهجم والإهانة.

كما وطالبت زعبي، في بيان لها، الصليب الأحمر، بالكشف عن تمكن صعود الأخير للحافلة، وهو المعروف بمواقفه وعنفه، وأشارت إلى أنه لم يكن مستبعدا أن يقوم بالتعرض للأهالي جسديا.