الاحتلال يمدد اعتقال والدة « عهد التميمي » وابنة عمها 4 أيام‎

مددت محكمة عسكرية « إسرائيلية »، مساء اليوم الإثنين، اعتقال والدة الطفلة المعتقلة « عهد التميمي »، وابنة عمها « نور »، أربعة أيام، « لاستكمال التحقيق معهما ».

وقرر قاضي محكمة « عوفر » الإسرائيلية العسكرية، غربي رام الله، وسط الضفة الغربية، قرر أن التطور في التحقيقات والبيانات يتطلب تمديد اعتقال ناريمان التميمي، والدة عهد، وابنة عمها، نور التميمي، أربعة أيام.

وكانت النيابة العامة « الإسرائيلية » قد طلبت تمديد اعتقال « ناريمان » و« نور » 10 أيام لاستكمال التحقيق معهما.

وقبل ساعات، مددت ذات المحكمة، اعتقال الطفلة عهد التميمي (16 عاما)، لمدة 4 أيام بناء على طلب النيابة العامة وذلك « لاستكمال التحقيق » أيضا.

وعرضت النيابة على محكمة عوفر، ملفا حول عائلة « التميمي » شمل مشاركة « عهد » في المظاهرات الأسبوعية في بلدتها « النبي صالح »، واعتدائها على قوات الجيش، حسب ادعائها.

وقال ممثل النيابة إنه بحاجة لتمديد اعتقال عائلة « التميمي » لاستكمال التحقيق معها.

وأضاف « كثرة المخالفات على عهد يشكل خطورة في حال الإفراج عنها ».

وأحضرت « عهد » للمحكمة مقيدة الرجلين، ويحيط بها 13 شرطيا وشرطية.

وأوضح أنه لم يسمح لوالدها باسم التميمي بالحديث معها.

بدورها طلبت سيجال كوك أفيفي، محامية الدفاع من المحكمة الافراج عن موكلتها، وهو ما رفضته المحكمة.

والثلاثاء الماضي، اعتقل جيش الاحتلال « الإسرائيلي » الطفلة عهد التميمي ووالدتها ناريمان، والأربعاء اعتقل ابنة عمها نور التميمي من منزلهم في بلدة النبي صالح، غربي رام الله.