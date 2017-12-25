جيش الاحتلال يبحث عن متسلل اجتاز الحدود من الأردن للأراضي المحتلة

فلسطين اليوم - القدس المحتلة

أعلن جيش الاحتلال، في بيان أن الجيش والشرطة وجهاز "الشاباك" يقومون بعمليات بحث عن شخص واحد اجتاز الحدود من الأردن إلى داخل الأراضي المحتلة، وفق معلومات استخباراتية كما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال.

وأشارت مصادر عبرية الى أن سلطات الاحتلال لم تتمكن حتى الآن من تحديد هوية الشخص الذي اجتاز الحدود منذ مساء أمس على الأرجح، ولا تتوافر أي تفاصيل إضافية.

وعثر جيش الاحتلال على آثار أقدام خلال عمليات تمشيط اعتيادية يقود بها على طول الحدود بين "إسرائيل" والأردن.

وتشير المصادر العبرية الى أن الآثار التي عثر عليها تعود لشخص واحد فقط وليس لمجموعة. ولا تزال عمليات التمشيط والبحث عن المتسلل جارية حتى الآن.