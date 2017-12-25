نور المعرفة توزع كسوة شتوية على الطلبة المحتاجين

باشرت جمعية نور المعرفة في توزيع الكسوة الشتوية والتي تستهدف الطلبة المحتاجين بالمنطقة الوسطى وأسرهم، ويأتي هذا المشروع ضمن الأنشطة التي تنفذها جمعية نور المعرفة للتخفيف عن كواهل الأسر المستورة.

وفي هذا الإطار أفاد رئيس الهيئة الإدارية لنور المعرفة أ.عبد الجليل عبد الحميد غراب بأن فكرة المشروع تقوم بشكل أساسي على تزويد الطلبة المحتاجين وأسرهم بالكسوة الشتوية لتخفيف العبء الاقتصادي عن الأسر الفقيرة بشكل خاص وتشجيع الطلاب على مواصلة مسيرتهم التعليمية.

وأوضح أ. غراب إن هذا المشروع الذي تنفذه الجمعية بشكل دوري كل عام، يدخل البسمة والفرحة إلى قلوب الطلاب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة

وأضاف أ. غراب بأن هذا المشروع يأتي من أجل التخفيف عن الأسر المحتاجة، مضيفاً أن الجمعية تسعى لتنفيذ العديد من المشاريع لمساعدة الأسر الفقيرة بالإضافة للطلبة.

وقدم شكره الجزيل لأصحاب القلوب الرحيمة التي لا تتوانى عن فعل الخير، وناشدهم بالاستمرار في تقديم المساعدات والخدمات لمثل هذه الفئة التي هي بأمس الحاجة للمساعدة في ظل هذا الحصار على القطاع، كما أعرب المستفيدون عن امتنانهم وشكرهم الجزيل لجمعية نور المعرفة ولكل من يقف بجانبهم ويمد لهم يد المساعدة ويساهم في رفع المعاناة عنهم.