حمدونة: اعتداء الأرعن "أورن حزان" على أمهات الأسرى يعطي الضوء الاخضر للمتطرفين

فلسطين اليوم - غزة

أكد د. رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات، أن تصرف عضو الكنيست الأرعن "أورن حزان" مع أمهات الأسرى يأتى فى سياق عملية التحريض الممنهجة بتشويه نضالات الأسرى على المستوى المحلى والدولى.

وأوضح حمدونة أن هذا التصرف غير المسئول من عضو كنيست يعطى الضوء الأخضر مستقبلاً للمتطرفين بارتكاب حماقات غير محسوبة بحق الأهالى.

وشدد على أن الصليب الأحمر يجب أن يقوم بدوره بتقديم شهادته للعالم على ما حدث، لتأمين الزيارات مستقبلاً بشكل يحفظ لأمن وكرامة الأهالى .

وتهجم حزان على أمهات الأسرى وجرى تلاسن، قال خلاله المتطرف لوالدة الأسير "لن تستطيعي زيارة ابنك ثانية إلا من تحت الارض، واصفاً نجلها بصفات غير لائقة".