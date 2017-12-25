الأورومتوسطي يندد بتهجم المتطرف "أورن" على أهالي الأسرى

فلسطين اليوم - غزة

ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بتعمد عضو "الكنيست" الإسرائيلي المتطرف "أورن حزان" اليوم الاثنين، نشر مقطع فيديو يظهره وهو يتهجم على أهالي الأسرى الفلسطينيين بعد اعتراضه حافلة تقلهم في طريقهم لزيارة أبنائهم في أحد سجون "إسرائيل".

واستهجن المرصد "نشر حزان مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاخره بما قام به من تعمد لإهانة مدنيين فلسطينيين وتحقيرهم وترهيبهم من دون أي اعتبارات إنسانية".

وقال المرصد في بيان صحفي: "إن ما قام به عضو الكنيست الإسرائيلي يمثل ضربا من ضروب الممارسات المهينة غير الإنسانية التي تستهدف المس بكرامة المدنيين وتعمد إيذائهم نفسيا ولفظيا لاستخدام ذلك كأداة دعائية على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تحقيق مكاسب سياسية".

وأكد أنه سيعمل على بحث هذه الواقعة في جنيف مع رئيس قسم العمليات في الشرق الأوسط والأدنى في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أقرب وقت ممكن.

وتهجم حزان على أمهات الأسرى وجرى تلاسن، قال خلاله المتطرف لوالدة الأسير "لن تستطيعي زيارة ابنك ثانية إلا من تحت الارض، واصفاً نجلها بصفات غير لائقة".