يوسف اسعد لمراسلنا: كمية الامطار لم تبلغ35% من المعدل العام

فلسطين اليوم - رام الله

أكد مدير عام الأرصاد الجوية يوسف اسعد اليوم الاثنين , ان كمية الامطار التي هطلت على المناطق الفلسطينية منذ الليلة الماضية قليلة مقارنة بالأعوام الماضية.

وقال مدير عام الأرصاد الجوية في فلسطين لمراسلنا، ان كميات الامطار لم تتعد الـ35 % من المعدل السنوي العام لهطول الامطار وهي كمية قليلة جداً مقارنة مع الأعوام الماضية .

وبين ان المنخفض الجوي ينتهي مساء اليوم ، متمنياً ان تشهد الأراضي الفلسطينية تساقط الامطار خلال الأسابيع القادمة لتعويض نقص كمية الامطار.

وبين ان اكثر المناطق لتساقط الامطار كانت نابلس حيث بلغت كمية الامطار 45 ملم , في حين بلغت كمية الامطار الأقل في مدينة اريحا حيث بلغت 6 ملم .

يشار الى العديد من مدن الضفة الغربية المحتلة وفقا لمراسلنا شهدت ازدحاماً في الطرق بسبب غرق العديد من الشوارع بالأمطار.