"عهد التميمي" تشارك في اعتصام الصليب الأحمر في غزة

فلسطين اليوم - غزة-أحمد منصور

شاركت الطفلة الأسيرة عهد التميمي، اليوم الاثنين، في الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في غزة.

"عهد" لم تكن مشاركة بجسدها، بل شاركت بصورة لها صممتها كتلة الوحدة الطلابية للجبهة الديمقراطية، معبرين عن تضامنهم بارتداء نفس القميص الذي ارتدته عهد التميمي في السابق.

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عصام أبو دقة، إن التضامن أمام الصليب الأحمر مع الطفلة عهد التميمي جاء تعبيراً عن الرفض التام لوحشية الاحتلال في اعتقال الأطفال الفلسطينيين.

وأكد أبو دقة خلال حديثه لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن التميمي أصبحت رمز للفخر والعزة والكرامة، مشيراً إلى أنها دليل على المخزون الكفاحي والنضالي لأبناء شعبنا بكل فئاته ومكوناته الاجتماعية رفضا للاحتلال والقرار الأمريكي المعادي لشعبنا.

شراب: "عهد التميمي معتقلة جسداً، لكن روحها متواجدة معنا وفي قلوب الفلسطينيين"

وتابع قوله: "نقول لكل العالم أن الفلسطينيين لن يتنازلوا عن حقوقهم المشروعة مهما بلغت اعتداءات الاحتلال، وإرادة شعبنا أقوى من ذلك، وإن خير دليل ما قامت به الفتاة المناضلة عهد التميمي".

وقال محمد شراب أحد المشاركين في الفعالية لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن التضامن بهذا الطريقة هو رسالة للاحتلال مفادها "أن عهد التميمي معتقلة جسداً، لكن روحها متواجدة معنا وفي قلوب الفلسطينيين، وتشارك في الاعتصام أمام الصليب الأحمر".

وأشار شراب إلى أن الشعب الفلسطيني من حقه الدفاع عن نفسه بكافة الوسائل المتاحة، ضد التعديات التي يقوم بها جيش الاحتلال، لافتاً أن ما قامت به التميمي دفاع عن أرض وشرف الأمة العربية والاسلامية.

وأوضح أن فكرة ارتداء القميص المشابه لقميص الأسيرة عهد التميمي في مقر الصليب الأحمر لقيت تفاعلا كبيراً بين صفوف المتضامنين والمشاركين في المكان.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت الفتاة عهد مطلع الأسبوع الماضي بعد فيديو أظهرها وهي تتحدى جنود الاحتلال وتُبعدهم عن منزل ذويها في قرية "النبي صالح" شمال غرب رام الله، كما اعتُقلت لاحقا والدتها وابنة عمها بتهمة مساعدتها على إبعاد الجنود وصفع أحدهم.































