منخفض جوي وأمـــطار غزيرة وسط تحذيرات من تشكل السيول

فلسطين اليوم - غزة

توقعت الأرصاد الفلسطينية بان يستمر تأثير المنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة على البلاد لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله الامطار فوق مختلف المناطق واعتباراً من ساعات المساء تضعف فرصة سقوط الامطار ، الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج .

الثلاثاء 2017/12/26: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ، ويطرا ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها معدلها السنوي بقليل، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاربعاء 2017/12/27: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويطرا ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس2017/12/28: يكون الجو غائما جزئيا ، ولايطرا تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين اليوم الاثنين من :

1- شدة سرعة الرياح. 2 - تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض.

3- خطر التزحلق على الطرقات. 4- خطر تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة. .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

القدس 10-6 14-8 16-9

بيت لحم 10-6 14-8 16-9

رام الله والبيرة 9-5 13-7 15-8

طولكرم 16-9 19-12 20-13

نابلس 12-7 15-9 17-10

قلقيلية 16-9 19-12 20-13

جنين 15-8 19-8 20-8

سلفيت 10-6 14-8 16-9

طوباس 15-8 19-8 20-8

روابي 11-7 15-9 17-10

الخليل 8-5 13-7 15-8

غزه 17-11 20-13 21-14

أريحا 19-11 22-12 23-13

خانيونس 17-11 20-13 21-14

الأغوار الشمالية 17-9 20-10 21-11

رفح 16-9 19-12 20-13

والله تعالى أعلم