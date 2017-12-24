« اسرائيل »: اكتمال الجدار الارضي حول غزة بنسبة 90%

ذكرت القناة العبرية العاشرة بأن وزارة الحرب « الاسرائيلية » استكملت بناء الجدار الأرضي لمواجهة انفاق قطاع غزة، حيث سينتهي الانتهاء منه بعد اربعة اشهر.

ووفقا للقناة العاشرة، فبفضل اعمال البناء تم الكشف عن النفقين التابعين للجهاد الاسلامي ولحماس خلال الفترة الماضية.

ووفقا لمصادر عسكرية فالجدار يتكون من ثلاثة عناصر بناء وهي بناء جدار اسمنتي تحت الارض مرتبط بمنظومات استشعارية وبجدار مسلح وجدار علوي بطول 6 امتار سيوضع عليه كاميرات ومواقع مراقبة وستكون غرفة التحكم بالجدار والكاميرات في بلدة جولس.

ووفقا للمصادر فتكنولوجيا الجدار لن تمنع بنسبة مائة بالمائة حفر الانفاق ولكن الجدار نفسه تحت الارض سيعرقل عمليات حفر الانفاق.