فلسطين اليوم - وكالات

بأكثر من مليار مشاهدة عبر الإنترنت، أعلن موقع " بيتا بيكسل أن صورة " Bliss" هي الصورة الأكثر مشاهدة في التاريخ، فما قصتها، من التقطها ؟ وأين ؟ وكيف أصبحت الصورة الرسمية لبرنامج التشغيل "ويندوز إكس بي" ؟ وكم تقاضى المصور ثمنا لها؟

في تقرير له عن الصورة، يقول موقع " بيتا بيكسل" لأخبار التصوير: من منا لم يشاهد هذه الصورة يوما ما، إنها صورة "الجنة" التي التقطها المصور الأمريكي المحترف تشارلز أورير عام 1996 بمقاطعة سونوما في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتظهر الصورة مروج سونوما الخضراء.

وعن قصة التقاطها، يقول الموقع: في شهر يناير عام 1996، كان المصور المحترف أورير يقود سيارته على الطرق التي تمر بالتلال والمروج الخضراء في مقاطعتي نابا وسونوما، عندما شاهد هذا المكان الرائع، وبسرعة أخرج كاميرا ذات إمكانات تصوير متوسطة، والتقط هذه الصورة.

وبعدها سلم أورير الصورة لوكالة "ويست لايت" للتصوير، والتي اندمجت مع وكالة كوربس للتصوير عام 1998، ثم أصبح الكيان الجديد في حوزة شركة مايكروسوف للبرمجيات برئاسة بيل جيتس.

وفي عام 2001، كانت شركة مايكروسوفت تستعد لإطلاق برنامج التشغيل " ويندوز إكس بي"، فاختارت صورة " الجنة " من بين آلاف الصور لتصبح الخلفية الرسمية للبرنامج، ومع تداول البرنامج على مدى سنوات، صارت الصورة الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.

وعن المبلغ الذي حصل عليه أورير مقابل الصورة، ينقل موقع " بيتا بيكسل" عن أورير قوله: " إنه مبلغ غير عادي"، ويقول الموقع " إن ثمن الصورة هو 100 ألف دولار".

والغريب أن صورة أخرى شهيرة وهي "الخريف"، يبلغ ثمنها 45 دولارا فقط.





