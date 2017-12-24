إلغاء نظام الاختبارات في الصفوف الابتدائية الأولى يدفع بالطلاب الى الشوارع!

فلسطين اليوم - غزة- خاص

بعد بدء امتحانات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي، و استثناء المراحل من الصف الأول حتى الرابع منها، برزت حالة الاستياء لدى أولياء الأمور مما سببه قرار الغاء الامتحانات عن ابنائهم في هذه المراحل، و اقتصارها على أوراق العمل في مواد دراسية معينة.

و لعل أحد أسباب الاستياء الواضح لدى الأهالي هو انعدام الشعور بالرغبة في الدراسة و المراجعة لما تعلمه الأبناء طوال الفصل الدراسي، و مكوثهم لساعات طويلة من اللهو في الشوارع، بدلاً من الدراسة كأقرانهم في المراحل الأخرى.

مراسلة "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" استطلعت آراء العديد من الأمهات و أولياء الأمور بعد تطبيق هذا النظام الجديد على ابنائهم، و مدى جدوى أوراق العمل في الحفاظ على مستوى ابنائهم التحصيلي، حيث أكدوا على أن نظام الاختبارات أفضل بكثير، لا سيما و أن هذه المراحل مهمة بالنسبة لعملية تأسيس الأطفال و إعدادهم جيداً للمراحل التالية، لا سيما مع صعوبة المناهج الدراسية و احتواءها على هذا الكم من المعارف و المعلومات.

"عهود نجار"، والدة أحد طلاب الصف الرابع الأساسي وصفت ما يجري بأنه "مهزلة كبيرة" بحق الطلاب و ذويهم، و أنه أسلوب تجهيلي للطلاب، واستخفاف بالأهل.

و أشارت الى أنه لا يوجد صورة واضحة و كاملة لوضع اوراق العمل، كما أن اولياء الأمور لم يبلغوا بشكل مفصل حول تفاصيل عملية تقديم أوراق العمل.

و أضافت: "صحيح الامتحانات كانت مجهدة، لكنها كانت واضحة للأهل وتجبر الطالب على استمرارية الدراسة".

و من جانبها اعتبرت "إيمان مهدي"، و هي أيضاً والدة طفل في الصف الرابع بأن القرار الذي اتخذته وزارة التعليم بشأن الغاء الامتحانات لم يكن موفقاً، لا سيما و أن هناك ظلم يقع على الفئة المتميزة من هؤلاء الطلاب.

و اعتبرت أن القرار يساوي بين من هو مستواه 85% و من هو 100%، مطالبة الوزارة بالتراجع عنه، و العودة لنظام الاختبارات لا سيما و أن هذه المرحلة حرجة بالنسبة لعملية تأسيس ابناء الصف الرابع الذين سينتقلون الى المرحلة الخامسة، و هي المرحلة الأصعب في مراحل الابتدائية و تحتاج لمتابعة و جهد لإعداد الطالب و تدريبه على مواجهة الاختبارات فيها.

بدورها قال "أمل وادي": "إن هذا النظام يناسب طلاب الصف الاول والثاني فقط ، اما طلاب الثالث والرابع فهو غير مناسب لهم ، لانهم في مرحلة يجب ان يعرفوا فيها معنى الامتحان وأهميته وكيف يهتم به ويدرس له، و بذلك يصل الطالب إلى الصف الخامس و هو لا يعرف معنى الامتحان و سوف يتفاجأ به، و لن يستطيع التعود على الاهتمام بالدراسة و الحرص على تحصيل الدرجات".

و تابعت تقول: " منذ أن بدأت الاختبارات و طلاب هذه المراحل يلعبون و يلهون في الشوارع، في الوقت الذي كان من المفترض أنهم يراجعون دروسهم، و هذا من شأنه أن يخلق حالة من اللامبالاة لديهم على المدى البعيد".

و طالبت وادي وزارة التعليم للعدول عن هذا القرار بعد هذه النتيجة السيئة التي ظهرت في مرحلة تقديم الاختبارات.

"باسمة ابو كميل" قالت من جهتها إنها ضد هذا النظام، و أنها تعيش مع ابنائها بالصف الثالث و الرابع أجواء الامتحانات، معتبرة أنه حتى لو كانت أوراق عمل بدلاً من الاختبارات، فيجب على الطلبة أن يدرسوا لأنه سيتم تقييمهم من خلال هذا البرنامج.

"ام حسام"، هي الأخرى أبدت امتعاضها من الحالة التي وصل لها ابنائها بسبب الغاء الاختبارات قائلة: "إن مساوئ هذا النظام بدأت تظهر، و من بينها الواسطة والمعرفة في التقييم من جهة المدرسين، كما أنه لم يتم ختم المنهاج و مراجعته كما كل عام".

و أشارت الى أنها لم تلحظ أي ميزة لهذا النظام حتى الآن، و أن ابنائها اصبحوا مستهترين بالدراسة، و أصبح اللعب في الشارع أهم لديهم و بديلاً للدراسة.