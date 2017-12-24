السعودية ترفض منح تأشيرات للاعبين "إسرائيليين" للمشاركة ببطولة الشطرنج

فلسطين اليوم - وكالات

أعلنت الرابطة الدولية لاتحاد الشطرنج اليوم الاحد أن السعودية رفضت منح التأشيرات لسبعة لاعبين من المنتخب الإسرائيلي للمشاركة في المسابقة الدولية للشطرنج السريع التي ستنطلق هذا الأسبوع في العاصمة السعودية الرياض.

وفي بيان صادر للاتحاد الدولي للشطرنج ذكر:"لم تصدر ولن تصدر" أي تأشيرة وان البطولة ستجري كما هو مقرر.

من جانبه أكد نائب رئيس الاتحاد العالمي للشطرنج يسرائيل غلفر رفض طلب التأشيرات للاعبين الإسرائيليين للمشاركة في البطولة التي تستضيفها السعودية بالرغم من "المجهود الضخم".

وقال ان السعودية تعاقدت لاستضافة بطولة الشطرنج السريع لثلاث سنوات، ولذلك فإما "أن يقوم الاتحاد الدولي للشطرنج بإلغاء التعاقد للعامين القادمين أو انهم سيضغطون من خلال التوجه الى المحكمة لإنهاء التعاقد السعودي".

ومن المتوقع ان يشارك في البطولة 180 لاعب من جميع انحاء العالم وكما يبدو فإن السعودية رفضت أيضا منح لاعبين من قطر تأشيرات الدخول.