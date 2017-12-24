بطارية جوال تشحن خلال ثانية فقط

فلسطين اليوم - وكالات

طوّر علماء صينيون نوعًا جديدًا من البطاريات لها خصائص فريدة حيث يمكن شحنها خلال ثانية، إضافة إلى قدرتها على العمل بشكل فعال بعد ربع مليون عملية شحن.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" الأحد أن الفريق البحثي الذي طور البطاريات ينتمي لجامعة تشجيانغ بشرقي الصين، وصممها الفريق بقيادة البروفيسور غاو تشاو باستخدام رقائق الغرافين كأقطاب إيجابية والألومنيوم المعدني كأقطاب سلبية.

وبالنسبة لنمط الشحن السريع، فإن البطارية الصينية الجديدة يمكن أن تشحن بالكامل خلال 1.1 ثانية فقط بدلا من ساعات كما هو المعتاد حاليا.

وعن العمر الافتراضي للبطارية، كشف الفريق أن البطارية يمكن أن تعمل بشكل فعال بعد ربع مليون دورة ليعاد شحنها في زمن قياسي.

وأظهرت التجارب أن البطارية الجديدة تُبقي على 91% من قدرتها التحميلية بعد 250 ألف عملية شحن، ما يتجاوز قدرات جميع البطاريات السابقة من جهة طول عمر البطارية.

وتتمثل مشكلة البطاريات الجديدة حاليا في عدم قدرتها على المنافسة في السوق، نظرا لارتفاع تكلفة إنتاجها مقارنة بالبطاريات المتداولة في السوق.

واعتبر الباحثون أنه يمكن حل هذه المشكلة جزئيا مع انتظار إيجاد حلول علمية تساعد على إدخالها ضمن نطاق الإنتاج التجاري مستقبلا ما يقلل تكلفة تصنيعها.