"الشورى الإيراني" يناقش مشروع قرار مستعجل بشأن القدس

فلسطين اليوم - وكالات

وافق مجلس الشورى الإيراني، اليوم الأحد، على مناقشة مشروع قرار مستعجل يقضي بالاعتراف بالقدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن مجلس الشورى صوّت خلال جلسته العلنية صباح الاحد، بالموافقة على مناقشة مشروع قرار مُلحق بقانون دعم الثورة الإسلامية للشعب الفلسطيني وبأغلبية ساحقة.

وأوضحت أن مشروع القرار يقضي بمناقشة "اعتراف الجمهورية الإسلامية بالقدس الشريف كعاصمة أبدية لدولة فلسطين".

وبينت وكالة الأنباء الإيرانية أن اللجان النيابية المتخصصة بُلِغَتْ من أجل دراسة المشروع وبشكل معمّق، ووضعه في غضون 48 ساعة على سلم أعمال البرلمان من أجل المصادقة عليه.