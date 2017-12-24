أردوغان: سنتخذ خطوات أخرى لأجل القدس

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان « إن تركيا بصدد اتخاذ خطوات جديدة تتعلق بالقدس في الفترة المقبلة بالتعاون مع قوى دولية ».

وأشار أردوغان في مؤتمر صحفي بأنقرة، اليوم الأحد، إلى أنه لم يتخذ بعد قراراً بشأن الاتصال بالرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد إعلانه اعتبار القدس عاصمة لـ« إسرائيل ».

وصرح قبيل توجهه إلى السودان لبدء جولة أفريقية، قائلاً: « ستكون لنا خطوات مقبلة تتعلق بالقدس في الفترة المقبلة بالتعاون مع قوى دولية كالاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ودول عدم الانحياز ».

وأوضح أن وزارة الخارجية التركية تنسق مع المسؤولين الفلسطينيين بشأن هذه الخطوات التي تتخذها تركيا « انطلاقاً من كوننا رئيساً للدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، وبإتباع العقلانية وبعيداً عن المشاعر وضمن إطار الدبلوماسية الدولية ».