هنية:لدينا معلومات أن أمريكا قد تعترف بيهودية الدولة وتشطب حق العودة

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية « حماس » إسماعيل هنية، أن لديه معلومات أن الإدارة الأمريكية قد تقدم على خطوات أخرى ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، أبرزها الاعتراف بهودية الدولة وشطب حق العودة، والاعتراف بضم المستوطنات.

وجدد هنية، خلال كلمة له في مؤتمر القدس العلمي الحادي عشر بعنوان « الأبعاد الاستراتيجية لقضية القدس وآليات استنهاض الأمة للدفاع عنها »، تأكيده على أن السلطة الفلسطينية مطالبةٌ بمواقف واضحة فيما يخص أوسلو والتنسيق الأمني مع الاحتلال.

وشدد، على أن القدس تسقط كل من يتآمر عليها أو يتفاوض عليها، كما أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بالتنازل عن القدس أو التفاوض عليها، مؤكداً أن القدس عاصمة سياسية لدولة فلسطين وعاصمة دينية للمسلمين وعاصمة إنسانية لأحرار العالم.

وأعرب هنية، عن فخره واعتزازه بشهداء القدس الذين ارتقوا في غزة والضفة دفاعاً عن القدس والمقدسات، مشيراً إلى أن الشهيد إبراهيم أبو ثريا والمعتقلة عهد التميمي، أيقونة هذه الانتفاضة.

وشدد هنية، على أن الشعب الفلسطيني في مواجهته لإسقاط القرار عاقد العزم أن يذهب للمعركة حتى النهاية مهما كلف من تضحيات وشهداء، قائلاً " مستمرون في معركة القدس حتى النهاية مهما كلفنا ذلك من تضحيات، فالقدس عنوان قضية فلسطين ورمزيتها الدينية ومن أجل ذلك بيننا وبين الاحتلال معركة محمومة.

وتابع: القدس عنوان قضية فلسطين ورمزها بكل الدلالات التاريخية والدينية في الحاضر والمستقبل، والقدس الواحدة الموحدة لا شرقية ولا غربية بل هي عاصمة فلسطين الأبدية، وكل مايقوم به الاحتلال في القدس باطل وزائل.

وشدد على أنه لا يمكن لهذه الأمة ورأس الحربة فيها أن يتنازل عن القدس تحت أي ظرف من الظروف، فالأمة العربية والإسلامية لا يمكنها التنازل عن القدس تحت أي ظرف.