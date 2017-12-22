هنية: لولا غباء « ترامب » لما استيقظت الأمة

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، اليوم الجمعة، أنه "لولا غباء رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أرييل شارون حينما دنس المسجد الأقصى لما تفجّرت انتفاضة الأقصى، واليوم لولا غباء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لما استيقظت الأمة".

وقال هنية، عقب صلاة الجمعة، في مسجد الكتيبة بمدينة غزة، إنّ "الأمة في ألم ووجع وأنهكتها الصراعات الداخلية، لكننا اليوم نرى الأمة في نهضة، لا تقتصر على انتفاضة فلسطينية، إنما نهضة أممية على مستوى العالم".

واعتبر هنية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يعد "صفعة للولايات المتحدة ولأول مرة؛ حيث إن التصويت جاء تحت التهديد، ورغم التهديدات إلا أنه كان هناك تحد للصلف الأمريكي".

وأشار رئيس المكتب السياسي لحماس، إلى أن 26 دولة صوتت ضد قرار ترامب، منها 4 دول أوروبية وغير أوروبية بما يسمى بدول دائمة العضوية في مجلس الأمن كروسيا، والصين، بريطانيا، وفرنسا، كانت ضد الولايات المتحدة بالأمس.

كما أشار إلى وجود حراكات في الكتل الإقليمية والعالمية، قائلا إنّ: "لها أثرًا ووقعًا على القضية الفلسطينية".

وأضاف هنية "رغم ما نرى اليوم من صعوبات، إلا أننا نرى أن نصر الله قد اقترب؛ لأن هذا الجيل هو جيل النصر، ففي قطاع غزة أكثر من 60 ألفا يحفظون القرآن الكريم كاملاً، وأكثر من 100 ألف حصلوا على دورات في أحكام التلاوة والتجويد رجالا ونساءً، صلاة الفجر في مساجد غزة تضج بالمصلين حتى باتت كصلاة الجمعة في معظم المساجد، هذا التحول في الأبعاد الإيمانية هو مقدمات النصر