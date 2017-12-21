الحساينة: إعفاء سكان حمد من دفع الأقساط الشهرية لعام 2018

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة « أنه تم الاتفاق مع السفير القطري محمد العمادي على إعفاء سكان مدينة الشيخ حمد السكنية المرحلتين الأولى والثانية من دفع الأقساط الشهرية لعام 2018، وذلك تلبية لنداء السكان، ونظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ».

وشكر الحساينة باسم الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي حمد الله، دولة قطر، وسمو الأمير تميم، والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لما يقدمونه للشعب الفلسطيني، والسفير محمد العمادي، لمتابعته مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة.