غزي يُطلق أسماء « قدس » و« عاصمة » و« فلسطين » على توائمه الثلاثة

أطلق شاب من قطاع غزة، أسماء « قدس » و« عاصمة » وفلسطين« ، على توائمه الثلاثة (ذكرين وأُنثى)، الذين رُزق بهم صباح اليوم الخميس.

وقال نضال السيقلي (30 عاماً)، والد التوائم، لوكالة »الأناضول« : » أهدف للتأكيد على أن القدس فلسطينية عربية إسلامية، كانت ولا تزال وستبقى عاصمة فلسطين الأبدية« .

وتابع السيقلي، وهو من مدينة خانيونس، جنوبي القطاع: » لم أجد أجمل من هذه الأسماء لأطلقها على التوائم الثلاثة« .

وأطلق الأب الفلسطيني، اسم »قدس« و »فلسطين« على المولوديْن الذكرين، بينما أطلق اسم »عاصمة« على المولودة الأنثى.

ولفت إلى أنه سيطلق اسم »أبدية« على مولدته المستقبلية، قائلاً: » وهذا ردا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأعرب السيقلي عن آماله في نجاح الجهود الفلسطينية والعربية لإسقاط القرار الأمريكي الأخير.

ومنذ نحو أسبوعين، تشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات، ردًا على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 من ديسمبر/ كانون أول الجاري، بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.