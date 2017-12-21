أسعار النفط ستراوح بين 54 – 62 دولاراً للبرميل في 2018

توقعت بنوك عالمية كبرى، أن تتراوح أسعار النفط الخام بين مستويات 54 إلى 62 دولاراً للبرميل في العام القادم 2018.

واستندت التوقعات إلى الدعم الذي لاقاه الخام من منظمة البلدان المصدرة للنفط « أوبك »، لا سيما بعد قرارتها الأخيرة بخفض الإنتاج لإعادة التوازن للسوق الذي ظل يعاني على مدار أكثر من ثلاثة أعوام.

وبدأ الأعضاء في « أوبك » ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا، مطلع 2017، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، لمدة 6 شهور، ثم تم التمديد حتى نهاية مارس/أذر 2018.

واتفقت منظمة الدول المصدرة للبترول في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على تمديد خفض إنتاج النفط 9 أشهر إضافية تنتهي في ديسمبر/ كانون أول 2018، وسط خطوات تنفذها المنظمة ومنتجون مستقلون لخفض مخزونات النفط.

** جولدمان ساكس

ورفع « جولدمان ساكس » رفع توقعاته بشأن خام « برنت » القياسي إلى 62 دولار للبرميل في 2018، مقابل نحو 58 دولاراً، في توقعاته السابقة.

وأرجع هذه التوقعات، إلى الالتزام القوي المتوقع من السعودية وروسيا بتمديد تخفيضات الإمدادات حتى نهاية العام القادم.

** يو بي إس

زاد بنك « يو بي إس » توقعاته لبرنت العام المقبل إلى 60 دولاراً للبرميل مقابل 55 دولار، مشيراً إلى أن مخزونات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد تنخفض إلى أدنى متوسط لها، في خمس سنوات في الربع الثالث من 2018.

** كريدي سويس

توقع بنك « كريدي سويس » أن يبلغ سعر خام برنت 60 دولاراً للبرميل في العام القادم مقابل نحو 53 دولاراً في توقعاته السابقة، مرجعاً السبب في ذلك إلى قرارات « أوبك الأخيرة.

ويرى البنك أن التزام »أوبك« بالتخفيضات سيؤدي إلى عودة مستويات المخزونات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى طبيعتها بحلول الربع الثالث من العام المقبل.

** جي بي مورجان

توقع بنك »جي بي مورجان« أن يبلغ متوسط سعر خام برنت مستوى 60 دولاراً للبرميل في العام 2018 وذلك مقابل توقعاته السابقة عند 58 دولاراً للبرميل.

وقال البنك إن أسعار النفط ظلت مستقرة على نطاق واسع، بدعم سعي »أوبك« لتحقيق التوازن في الأسواق من خلال دعم الأسعار.

** باركليز

أبقى »بنك باركليز« توقعاته لخام برنت عند 55 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى أن التفاؤل الحالي بشأن الأسعار سيؤدي إلى نمو المعروض بما لا يقل عن 500 ألف برميل يومياً من الولايات المتحدة والمنتجين الآخرين خارج »أوبك« سنوياً في 2018 و2019.

** سيتي جروب

توقع بنك »سيتي جروب« أن يسجل خام برنت مستوى 54 دولاراً للبرميل في العام المقبل، مبقياً على توقعاته السابقة دون تغيير منذ أن خفضها من مستوى 60 دولاراً في يوليو/ تموز الماضي.

وقال البنك انه يتوقع أن تستمر قيود الإنتاج الحالية التي تقودها »أوبك" حتى منتصف 2018 أو نهاية الربع الثالث، ولكن ليس حتى نهاية العام.