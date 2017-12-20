لماذا يتدرب « لواء كفير » بجيش الاحتلال؟

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، عن تدريبات يقوم بها لواء “كفير” في جيش الاحتلال، لمحاكاة حربا قريبة مع حركة حماس بقطاع غزة.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة العبرية، على موقعها الإلكتروني، مساء الأمس، يتدرب جنود لواء “كفير”، على القتال في مناطق مسكونة تحاكي أحياء بقطاع غزة، وذلك في إطار الاستعدادات للحرب على قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة في تقريرها، أن التدريبات تجري في قاعدة “تسيليم” العسكرية، الواقعة جنوب البلاد. وأن حماس باتت أكثر تنظيما وانضباطا، وان عناصرها، يتبعون لسلسلة قيادية هرمية، وهم يتدربون للقتال مثلما يتدرب لواء “كفير”.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلا أن رئيس أركان الجيش، “غادي آيزنكوت”، قد كلف قائد اللواء، “تسيون رتسون”، قبل سنة ونصف، بالمسؤولية عن بـ”الجبهة الفلسطينية” في الضفة وغزة.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، عن قائد لواء “كفير” العقيد تسيون رتسون قوله: “إن التدريبات تهدف لجعل الجنود الأفضل في القتال في المناطق المسكونة”، موضحا “أن هذه المناطق فيها أنواع مختلفة من التهديدات والتحديات، خصوصا تهديد الأنفاق، والصواريخ المضادة للدبابات المتطورة، وحقول العبوات الناسفة”.

وأضاف العقيد تسيون: “أن مقاتلي حماس يستطيعون إطلاق النار من كل مكان، وأن يخرجوا من أي مكان، وأصبحوا عدوا أكثر مبادرة وهجوما”.

وبحسب التقرير، فإن تقديرات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تشير إلى أن حماس تبذل جهودا كبيرة، في مجال حفر الأنفاق القتالية الداخلية في قطاع غزة، والتي حققت لها إنجازا كبيرا في الحرب الأخيرة، 2014.