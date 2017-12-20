إصابة 18 مواطناً بينهم الصحفية جويحان شرق القدس‎

أصيب 18 مواطناً، اليوم الأربعاء، بتجدد المواجهات مع جيش الاحتلال « الإسرائيلي »، وسط مدينة القدس، في إطار الاحتجاجات المتواصلة منذ نحو أسبوعين، على اعتراف واشنطن، بالمدينة عاصمة لـ « إسرائيل ».

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، في بيان لها، أن 18 مواطناً أصيبوا خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، في شارع صلاح الدين، وسط القدس المحتلة.

وأشارت الجمعية إلى أن إصابات الشبان تنوعت بين الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، والكدمات بسبب الاعتداء بالضرب من جنود الاحتلال.

ومن بين المصابين الصحفية المقدسية ديالا جويحان، حيث أصيبت بقنبلة غاز بشكل مباشر في وجهها، وجرى نقلها إلى مستشفى « المقاصد » في المدينة لتلقي العلاج.

ومنذ نحو أسبوعين، تشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات ومواجهات مع جيش الاحتلال، ردًا على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بالقدس عاصمة لما تسمى « إسرائيل »، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.