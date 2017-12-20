إيرلندا: لن تنقل السفارات الأوروبية إلى القدس

أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية والتجارة الايرلندي « سايمون كوفيني »، تمسك بلاده بحل الدولتين على حدود عام 1967 كأساس للعملية التفاوضية.

وشدد كوفيني خلال لقائه اليوم الأربعاء سفير فلسطين أحمد عبد الرازق، على أن الموقف الأوروبي تجاه القدس موحد، وأنه لن تكون هناك أية تنقلات للسفارات الأوروبية إلى القدس.

وأشار إلى أن زيارته للمنطقة في بداية العام الجديد ستكون من أجل تقييم الوضع في الشرق الأوسط، وللعمل على استرجاع ثقة الفلسطينيين بالعملية السلمية.

وأضاف:« أن ايرلندا ومن خلال ايمانها بالعملية السلمية وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، تقوم بدراسة مجموعة من المشاريع التي ستتبناها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما ستعمل هذه المشاريع على تسهيل الحياة وتخفيف وطأة الحصار في قطاع غزة ».