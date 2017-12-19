الأمم المتحدة تصوت بأغلبية لصالح قرار يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة مساء اليوم الثلاثاء على قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وصوت لصالح القرار 167 دولة مقابل 7 دول معارضة بينهم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وكندا بينما تحفظت على القرار 7 دول.

ويتضمن القرار التأكيد على الحقوق الفلسطينية ورفض أي تعديلات على حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.

وجرى التصويت بعد يوم من استخدام الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي ضمن مشروع قرار يرفض أي تعديلات في القدس المحتلة بعد أن أيدته كافة دول أعضاء المجلس الـ14.