ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

بعد يوم على استخدام الفيتو في مجلس الامن

الأمم المتحدة تصوت بأغلبية لصالح قرار يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم

  • فلسطين اليوم - متابعة
  • 16:22 - 19 ديسمبر 2017
مشاركة

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة مساء اليوم الثلاثاء على قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وصوت لصالح القرار 167 دولة مقابل 7 دول معارضة بينهم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وكندا بينما تحفظت على القرار 7 دول.

ويتضمن القرار التأكيد على الحقوق الفلسطينية ورفض أي تعديلات على حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.

وجرى التصويت بعد يوم من استخدام الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي ضمن مشروع قرار يرفض أي تعديلات في القدس المحتلة بعد أن أيدته كافة دول أعضاء المجلس الـ14.

متعلقات