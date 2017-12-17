دخول شاحنات وقود لمحطة الكهرباء

سمحت مصر مساء اليوم الأحد، بإدخال عدد من الشاحنات المحملة بالوقود اللازم لمحطة تشغيل الكهرباء بغزة عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بإدخال شاحنات محملةً بالوقود المصري عبر معبر رفح في ثاني أيام فتحه استثنائياً، وذلك عقب نقص كميات الوقود اللازم لمحطة توليد الكهرباء.

وبيّن مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء، محمد ثابت، أمس السبت، أن عودة الخط المصري تزامناً مع تشغيل مولد بمحطة الطاقة، سيؤدي إلى انتظام جدول الوصل المعمول به وهو 4 ساعات وصل مقابل 12 فصل.

وأوضح ثابت، في تصريح صحفي، أن خطي (فلسطين _غزة 2) متعطلان، نظراً لإجراء أعمال صيانة من قبل الجانب المصري على الخطين.

وسمحت السلطات المصرية، مساء الخميس الماضي، بإدخال عدد من الشاحنات المحملة بالوقود اللازم لمحطة تشغيل الكهرباء بغزة عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة.

واشتدت أزمة الكهرباء بمنتصف أبريل الماضي عقب توقف محطة التوليد؛ لانتهاء وقود المنحتين التركية والقطرية المُقدمتين كمحاولة تخفيف للأزمة، وإعادة فرض الضرائب على الوقود اللازم للمحطة.

يُشار إلى أن السلطات المصرية أعلنت عن فتح معبر رفح الحدودي، لمدة أربعة أيام في كلا الاتجاهين لدخول ومغادرة الحالات الإنسانية والطلبة من وإلى قطاع غزة.