مدير تعليم شمال غزة يجتمع بمدراء المدارس والمشرفين التربويين

عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، اجتماعات منفصلة ضم مدراء مدارس المديرية والمشرفين التربويين لمناقشة جملة من القضايا التربوية المتمثلة في الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الحالي، والاحتياجات المدرسية وأسس التقويم التربوي والسلف المدرسية.

ففي قسم الإشراف التربوي ترأس مدير التربية والتعليم أ. محمود أبو حصيرة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإشراف التربوي أ. مطر الغفري الاجتماع الذي عقد مع المشرفين والمشرفات التربويين.

ورحب أ. أبو حصيرة بالحضور، مثمنا دورهم وجهدهم في خدمة العملية التعليمية، مؤكداً أن المشرف التربوي يعتبر العمود الفقري للعملية التعليمية من خلال متابعتهم الميدانية المتواصلة بهدف تقويم وتصويب الواقع التعليمي.

كما توجه أ. أبو حصيرة بالتهنئة لمدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب والمشرفين التربويين أ. ليلى إبراهيم الحجار و أ. محمد سميح أبو ندى، لحصولهم على شهادة « المعلم المتميز » متمنياً لهم ولجميع المشرفين التربويين مزيدا من التميز والنجاح.

من جانبه استعرض أ. الغفري جملة من القضايا المتعلقة بعمل المشرفين التربويين في الميدان، وتلك الخاصة بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الحالي وعمليات التصحيح.

وفي السياق ذاته، ترأس أبو حصيرة، ومديري الدائرتين الإدارية والفنية أ. منير أبو زعيتر، و أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الامتحانات أ. محسن سعد، ورئيس قسم الإدارات المدرسية د. معين جاسر، اجتماعا مع مدراء ومديرات المدارس لمناقشة بعض المستلزمات الخاصة بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الحالي.

ورحب أ. أبو حصيرة بالحضور، مشيداً بدورهم في خدمة العملية التعليمية، ومتمنياً لهم مزيداً من التوفيق.

وتحدث أ. أبو حصيرة عن الاستعدادات التي تجريها المديرية بأقسامها المختلفة استعداداً لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الحالي والمرتقبة في العشرين من الشهر الجاري، مؤكدا على أهمية تضافر كافة الجهود من أجل توفير أجواء مناسبة للطلبة حتى يتمكنوا من تقديم امتحاناتهم على أكمل وجه.

كما تطرّق مدير التعليم إلى جملة من القضايا الإدارية التي من شأنها ضمان سير العملية التعليمية وبما يتلاءم مع توفير الاحتياجات المدرسية لخلق بيئة تعليمية مناسبة.

إلى ذلك توجه أ. أبو حصيرة بالتهنئة لمدراء ومديرات المدارس الذين حصلوا على شهادة « المعلم المتميز » متمنياً لهم ولجميع المدراء مزيداً من التميز والنجاح.