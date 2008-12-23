قوات الاحتلال تقتحم منازل المواطنين في مأدما جنوب نابلس بحجة القاء حجارة على سيارات اسرائيلية

فلسطين اليوم-نابلس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الثلاثاء، حملة تفتيش واسعة النطاق لعدد من منازل المواطنين في قرية مأدما جنوب نابلس .

وقالت مصادر محلية في القرية ان قوات الاحتلال اقتحمت القرية وقامت بتفتيش منازل المواطنين بعد ان اخرجتهم الى العراء في ظروف جوية باردة، وذلك بحجة القاء حجارة على سيارات المستوطنين على الطريق الالتفافي للقرية .

واكدت المصادر ان من بين المنازل المقتحمة منزل فيصل نصار والحاجة ام علي واسماعيل صفدي وابو بشار، وجمعيهم يقطنون بالقرب من مسجد الحارة القديمة في القرية .