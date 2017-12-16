هنية: واثقون بنصر الله لنا لأن القدس مقبرة المؤامرات

شيعت جماهير غفيرة من ابناء شعبنا اليوم السبت, جثامين 4 من شهداء انتفاضة القدس في الضفة المحتلة وقطاع غزة , ارتقوا خلال مواجهات وقعت بالأمس مع الاحتلال رفضاً لقرار ترامب حول القدس المحتلة .

وأكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس أثناء كلمة ألقاها خلال تشييع جثمان الشهيد المقعد إبراهيم أبو ثريا الذي ارتقى خلال مواجهات مع الاحتلال بالأمس، على ثقته بنصر الله في هذه المعركة لأن القدس مقبرة المؤامرات، مشدداً على أنه لا تنازل عن القدس الموحدة وليست الشرقية فقط , كما يتحدث البعض.

وقال: « شهيدنا اليوم ليس ككل الشهداء ومعركتنا اليوم ليست ككل المعارك فبالرغم من أن الله رفع حرج الجهاد والمقاومة عن شهيدنا أبوثريا كونه مقعد ولكنة تقدم الصفوف ووصل إلى خط المواجهة ليكون حجة على الناس جميعاً بأن شعبنا يرفض الخذلان والتنازل ».

وأضاف: « شهيدنا وصل صداه إلى كل أرجاء العالم ليؤكد أن الشعب الفلسطيني يقاتل من أجل القدس ومن أجل فلسطين والشهيد أبو ثريا يمثل ضمير الأحرار في العالم » .

يُشار إلى أن جماهير غفيرة من قطاع غزة شيعت بالإضافة للشهيد إبراهيم أبو ثريا , وشهيد مواجهات غزة المجاهد البطل ياسر سكر من سكان الشجاعية .

وشيعت جماهير بيت أولا- الخليل جثمان الشهيد محمد أمين عقل (19 عاما) , بالإضافة الى تشييع بلدة عناتا للشهيد مصطفى محمد ابراهيم 29 عاما الذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال مواجهات اليوم .