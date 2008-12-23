نادي الأسير : احكام وتمديدات في عوفر والنقب وعسقلان والمسكوبية

فلسطين اليوم-نابلس

ذكر محامي نادي الاسير بان محكمة عوفر العسكرية اصدرت حكما بالسجن الفعلي على الاسير عماد ابراهيم النشاش من سكان بيت لحم لمدة 32 شهرا ، و 24 شهر وقف تنفيذ، فيما قامت محكمة النقب "كتسيعوت " بتثبيت الاعتقال الاداري لكامل المدة بحق الاسرى احمد رسمي من صيدا من بداية 30-11-2208 ولغاية 29-3-2009، والاسير سامي ابو بكر من الجنيد ـ نابلس من 5-12 ولغاية 15-6-2009، و عبد الرحمن طلعت من بيت ريما ايضا من 5-12 ولكن لغاية 4-4-2009، فيما ذكر محامي نادي الاسير بخصوص الاسير نديم شراب من عورتا ـ نابلس ان محكمت تثبيت الاداري اليوم الثلاثاء حيث قامت السلطات الاسرائيلية بتجديد اعتقاله الاداري ستة شهور اخرى .

كما افاد محامي نادي الاسير بان محكمة عوفر قامت بتاجيل ملف الاسير عمر رباح من بيت لحم لجلسة 12-12-2009 وذلك لرافعة الحكم، وكذلك الاسرى سامي عراقية من العيزرية ليوم 5-1 و علاء اياد عثمان من بيت عور التحتا ولكن جلستة بيوم 2-2 ، و الاسير اسمه احمد ديسي من ابو شخيدم وجلسته بيوم 1-2 ، بينما الاسير امير شحاده من قلنديا ليوم 5-1ولكن من اجل جلسة اعطاء قرار حكم ، و الاسير محمد ايوب من بيت عور التحتا كذلك وليوم 11-1 ، و مراد يوسف طه تم تاجيل ملفه ليوم 8-1 و مصطفى عبد جبران من بيت لحم لنفس اليوم من اجل جلسة قراءة ملفة ، و تم التاجيل من اجل مذاكرة الملف بحق الاسرى شاهد شريتح ليوم 12 و راجي حسين سليمان من تقوع ليوم 152 و عماد حوشيه من قطنة وله جلسه بيوم 1112009م .

تمديد توقيف للتحقيق في عسقلان و المسكوبية.

واشار محامي نادي الاسير بان محكمة تمديد عسقلان قامت بتمديد فترة اعتقال انس نبهان و احمد ابو غياظه من بيت لحم وعماد الكرام من بيت ساحور وجابر ابو شرح من الخليل ومحمد صلاح من بيت لحم ليوم 5-1 وذلك للتحقيق معهم وهم ممنوعون من زيارة المحامي، وخليل علي النواجعه من الخليل و ايمن ردايده من بيت لحم ليوم 1-1 ، والاسير عبد الكريم محمد الهوارين ليوم 29-12-2008.

كما تم تمديد فترة اعتقال صالح سليمان عطا من دير ابو مشعل ليوم 5-1 وذلك لاستكمال التحقيق معه، بالادعاء بوجود ملف سري بحقه ، وكذلك الاسير عبد الله احمد ابو ظاهر ليوم1-1 بينما الاسيرين جهاد حسين ابراهيم علي من الجيب ـ رام الله ليوم و عمار جودت بردويل من بيتونيا رام الله ليوم 3-12 من اجل نقل ملفيهما للنيابة العسكرية وتقديم لائحة اتهام بحق كل واحد منهما .