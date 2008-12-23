الاندبندنت: أربعة أسباب وجيهة لفك العزلة السياسية عن قطاع غزة

فلسطين اليوم- BBC

يرى الدبلوماسي البريطاني السابق أوليفر مايلز في صفحة الرأي بصحيفة "الإندبندنت" البريطانية اليوم أن ثمة أربعة أسباب "وجيهة" لفك العزلة السياسية عن قطاع غزة.

السبب الأول إنساني. فمليون ونصف شخص يعيشون أوضاعا لا تطاق، وذلك باعتراف "أمريكي يهودي حمله ما رأى إلى وصف السياسة الإسرائيلية بالجريمة ضد الإنسانية".

السبب الثاني-حسب الكاتب البريطاني- يكمن في ضرورة غزة للسلام. ويدلل الكاتب على قوله بالتذكير بالإخفاق الذي آلت إليه اتفاقية سلام كامب ديفيد الموقعة عام 1978 بسبب تجاهل منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها ممثلا للشعب الفلسطيني.

أما السبب الثالث فهو ضيق الوقت. فالانتخابات على الأبواب في إسرائيل وقد تحمل إلى رئاسة الوزراء شخصية لا تقبل أي تسوية مهما كانت. لقد حرمت الولايات المتحدة من التأييد -يقول الكاتب- كل إسرائيلي جاد في تطلعه إلى السلام، حتى "صارت الصقور هي الحل الواقعي بالنسبة للناخب الإسرائيلي."

ثم إن هناك في الختام الإدراة الأمريكية المقبلة التي لايزال أمامها بعض الوقت قبل أن تكشف "عن طاقاتها". وهذه فرصة ينبغي أن تستثمرها بريطانيا للقيام بمبادرة قد تعيد الاتحاد الأوروبي إلى حلبة الشرق ألوسط خصوصا وأن فرنسا وروسيا غير راضيتين عن السياسة الأمريكية الإسرائيلية الحالية.

ويختم الكاتب مقاله بالقول أن مبدأ مبادرة بريطانية في قطاع غزة ليس من بنات أفكاره، بل هي من وحي رئيس قسم الشؤون الدولية في مكتب حماس ببيروت.