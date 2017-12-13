وزير إسرائيلي يدعو بن سلمان لزيارة « إسرائيل »

تمنى وزير الاستخبارات الإسرائيلي « إسرائيل كاتس » اليوم الأربعاء على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان زيارة « إسرائيل » بحسب ما أعلن متحدث باسمه الأربعاء.

وتحدث مسؤولون اسرائيليون عدة مرات مؤخرا عن التحسن الذي طرأ على علاقاتهم بالدول العربية، واشاروا أيضا إلى تعاون خلف الكواليس للحد من نفوذ إيران « عدوهم المشترك ».

وقال المتحدث باسم كاتس ارييه شاليكار، إن كاتس وجه الدعوة بالفعل خلال مقابلة أجراها مع موقع « ايلاف » الاخباري العربي ومقره لندن.

ولكن شاليكار قال إن الموقع لم ينشر هذه الدعوة، ولم يعلق على سبب ذلك.

وذكر شاليكار أن كاتس « قال إنه يتمنى على العاهل (السعودي) دعوة (رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين) نتانياهو رسميا الى الرياض، كما تمنى على ولي العهد محمد بن سلمان، القدوم لزيارة اسرائيل ».

ويشغل كاتز ايضا منصب وزير المواصلات.

وأشار المتحدث باسم كاتس إلى أنه وجه هذه الدعوة لأنه « يرغب بالسلام الاقليمي- وهذا يندرج في اطار برنامجه المكون من ثلاث مراحل » في اشارة الى اقتراح كاتس التعاون الاقتصادي والامني الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق السلام.

وفي المقابلة، قال كاتس إن السعودية « باتت تتزعم العالم العربي إلى جانب مصر ».

والشهر الماضي، أشاد نتانياهو بما وصفه ب« التعاون المثمر » بين بلاده ودول عربية، دون ان يسميها، ولكن يعتقد انه كان يشير الى السعودية ودول خليجية أخرى.

وكان رئيس أركان الجيش الاسرائيلي الجنرال غادي ايزنكوت أجرى مقابلة نادرة مع موقع « ايلاف » الشهر الماضي، مؤكدا ان بلاده مستعدة للتعاون مع السعودية « لمواجهة ايران ».