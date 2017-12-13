وظائف شاغرة للفلسطينيين في قطر

أعلنت دولة قطر، اليوم الأربعاء، عن رغبتها باستقدام معلمين وإداريين فلسطينيين للعام القادم، ترجمةً لاتفاق التعاون الذي تم مؤخراً بين البلدين ممثلة بوزيري التربية والتعليم العالي صبري صيدم، ونظيره القطري محمد الحمادي.

وفي هذا السياق، تسلمت فلسطين إشعاراً برغبة قطر توظيف معلمين وإداريين للعام الدراسي القادم، بحيث تتم عملية تقديم الطلبات واختيار أوائل المعلمين والإداريين بصورةٍ مباشرة وفق شروطٍ وآلياتٍ محددة على النحو التالي:

على الراغبين في شغل الوظائف (معلمين ومعلمات للمراحل الدراسية الثلاث: « الابتدائية، والاعدادية، والثانوية »، وإداريين « من الذكور فقط »، ووظائف في مجال التربية الخاصة)، الدخول إلى الرابط(https://tawtheef.edu.gov.qa) ، وذلك لتعبئة كافة البيانات المطلوبة وتحميل المرفقات اللازمة.

وأوضحت وزارة التربية أنَّه يجب على مقدم الطلبات إرفاق المستندات والوثائق التالية: (جواز سفر ساري المفعول، بطاقة شخصية « هوية »، المؤهل الجامعي البكالوريوس؛ مصدقاً ومعتمداً من الجهات الرسمية، وشهادات الخبرة؛ مصدقةً ومعتمدةً « طبقاً للأصول »).

وبينت أنَّ وزارة التربية القطرية ستتولى بنفسها عملية إجراء المقابلات والاختيار، مشيرةً إلى أنَّ آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الأحد 31/12/2017