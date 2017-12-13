القمة الإسلامية تدعو لاعتراف دولي بـ« القدس الشرقية » عاصمة لفلسطين

دعت منظمة التعاون الإسلامية، اليوم الأربعاء، في بيانها الختامي، دول العالم إلى الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، معتبرة أن قرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي غير قانوني.

وأعرب البيان أيضا عن رفض وإدانة الدول المشاركة في القمة لقرار الولايات المتحدة بشأن القدس. ودعا إلى انسحاب أميركا من عملية السلام، معتبرة أن قرار ترامب هو إعلان بانسحاب واشنطن من دورها كراع للسلام.

وافتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أعمال القمة الإسلامية الاستثنائية في إسطنبول، لبحث تبعات القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأكد أردوغان، في كلمته أمام القمة، أن القدس خط أحمر وستبقى عاصمة أبدية للمسلمين، واصفا إسرائيل بـ« دولة الاحتلال والإرهاب ».

من جهته، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال كلمته بالقمة، أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يمر، لافتاً إلى أن « إعلان ترامب انتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، هو بمثابة منح من لا يملك لمن لا يستحق »، مطالباً في الوقت نفسه مجلس الأمن بإصدار قرار يلغي قرار ترامب.

أما العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، فقال في كلمة له أمام القمة الإسلامية، إنّ الخطوة الأميركية تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف ملك الأردن « سنواصل دورنا في التصدّي لأي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وأنتم السند والعون للأردن في هذه المسؤولية، ولا بد لنا من العمل يداً واحدة لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، والتصدّي لمحاولات فرض واقع جديد »، مؤكداً « سنمنع أي محاولات لتغيير الوضع في القدس ».