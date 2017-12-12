حملة اعتقالات واسعة تطال أسرى محررين في الضفة

واصل جيش الاحتلال « الإسرائيلي » ولليوم الثاني على التوالي حملات الاعتقال الواسعة والتحقيق الميداني لأسرى محررين في عدة مناطق بالضفة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ ضرار حمادنة وهو مبعد سابق إلى مرج الزهور وأسير محرر بعد اقتحام منزله في بلدة عصيرة الشمالية، كما جرى اعتقال الأسير المحرر أبي حمادنة، ثم جرى اخلاء سبيلهما لاحفا بعد استجواب ميداني.

وفي بلدة تل غرب نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين براء ومحمود عصيدة بعد دهم منزليهما فيما جرى احتجاز الاسير المحرر عماد ريحان بعد دهم منزله ثم اخلاء سبيله لاحقا.

واعتقل جنود الاحتلال الشاب صالح عامر من بلدة كفر قليل على المدخل الجنوبي لمدينة نابلس علما بانه معتقل اسير محرر.

من جانب متصل، داهمت قوات الاحتلال منزل الاسير خليل طه طقاطقة في بلدة بيت فجار قضاء بيت لحم والذي جرى اعتقاله امس وتم تفتيش المنزل وتخريب محتوياته.

وشهدة بلدة سبسطية مواجهات عنيفة منتصف الليلة الفائتة بعد اقتحامها، من قبل قوات كبيرة من جيش الاحتلال ومحاصرتها عدة منازل دون تسجيل اي من حالات الاعتقال.

وافاد الناشط الشبابي مؤمن عازم ان 20 جنديا شاركوا باقتحام البلدة واعتدوا على عدة شبان بالضرب.

وفي قرية المغير وسلواد شرق رام الله اقتحمت دوريات الاحتلال البلدتين وشرعت باعمال تمشيط وطالت الاقتحامات محطة للوقود في سلواد ومصادرة كاميرات المراقبة ومكتبة قرطاسية. وكان حاجز طيار بالقرب من بيت عور التحتا قد اعتقل ناجح عاصي من بلدة بيت لقيا.

وفي القدس ومحيطها اندلعت مواجهات ليلية تخللها اقتحامات واسعة خاصة في حي الصوانة وشعفاط وصور باهر والعيزرية.

واقتحمت دوريات الاحتلال منطقة عيون في الخليل وبلدة سعير والشيوخ.