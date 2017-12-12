الصحة: 4 شــهداء و1778 إصابة برصاص الاحتلال في الاراضي الفلسطينية

بلغت حصيلة الشهداء والإصابات في كافة محافظات الوطن، عقب قرار الرئيس الأميركي بشأن القدس، منذ السابع من الشهر الجاري، وحتى مساء يوم أمس الاثنين، 4 شهداء، و1778 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة بأن عدد الإصابات في الضفة الغربية بما فيها القدس بلغت 1396 إصابة، بينها 33 بالرصاص الحي، و323 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و998 استنشاق غاز مسيل للدموع، و24 ضرب، سقوط، حروق، دهس، فيما وصلت الإصابة المباشرة بقنابل الغاز 18، وتعاملت المستشفيات مع 83 إصابة، من بينها 15 إصابة في القدس.

وفي قطاع غزة، بلغت إجمالي الاصابات منذ الخميس وحتى يوم أمس 382، بينها 85 بالرصاص الحي، و14 إصابة بالرصاص المعدني مغلَّف بالمطاط، و235 استنشاق غاز مسيل للدموع، و12 ضرب، وسقوط، وحروق، و21 الإصابة المباشرة بقنابل الغاز، 15 قصف، وتعاملت المستشفيات مع 259 إصابة، من بينها 4 إصابات خطرة، بينها طفلة تبلغ من العمر 6 أشهر.