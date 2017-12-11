ليبرمان: ردنا العسكري سيكون أقوى و أشد من كل مرة

قال وزير حرب الاحتلال، افيغدور ليبرمان خلال جلسة لكتلة « حزب اسرائيل بيتنا » الذي يرأسه: « ان استمرت حماس تنتهج سياسة أنه لا توجد قواعد لعبة فلن تكون أيضا من طرفنا قواعد لعبة ».

و نقلت صحيفة معاريف العبرية عن ليبرمان قوله بما يتعلق بكشف النفق الثاني: « لقد قمنا منذ ايام بالعمل في قطاع غزة، واستهدفنا البنى التحتية لحماس، وقمنا بقصف مصانع لتصنيع الصواريخ، ومخازن بها اسلحة استراتيجية، و قد قتل عنصرين من حماس ».

و تابع قائلاً: « كان ردنا قوياً، نأمل أن تكون رسالتنا قد تم استيعابها، فإن استمرت حماس بانتهاج سياسة أنه لا توجد قواعد لعبة، فأيضاً بالنسبة لنا لن تكون هناك قواعد لعبة ».

و هدد ليبرمان بأنه في كل مرة ستزيد قوة رد قواته، وأن ردودها العسكرية ستكون أشد وأقوى.