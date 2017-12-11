« إذاعة القدس » تحصد المركز الأول لأفضل برنامج رياضي للعام 2017

حصدت إذاعة صوت القدس المركز الأول على مستوى فلسطين في الاستفتاء السنوي الذي طرحته «شبكة الأقصى سبورت الرياضية» على موقها الإلكتروني، حيث اشتعلت المنافسة بين الشخصيات والعناصر والفئات المرشحة على لقب نجم الموسم الرياضي لعام 2017.

وأعلنت اللجنة المنظمة للاستفتاء عن النتائج النهائية في الاستفتاء حيث أوضحت النتائج فوز « برنامج الملاعب اليوم » الذي يُبث عبر أثير إذاعة القدس وحصوله على المركز الأول على مستوى الوطن على فئة البرامج الرياضية.

وأظهرت النتائج تقدم واضح وبفارق كبير لبرنامج الملاعب اليوم الذي يقدمه الزميلان علاء سلامة وأمجد الضابوس، وهي كانت على النحو التالي بحسب « لأقصى سبورت »، حيث حصد برامج (الكورة والملاعب) على نسبة 26.52%، وبرنامج (ضربة حرة) 13.24%، فيما حصد برنامج (الملاعب اليوم) على أعلى نسبة تصويت وصلت 60.24%، معبرة في ذلك عن رأي جماهير الكرة الفلسطينية ومتابعيها.

من جانبه بارك مدير عام إذاعة صوت القدس الأستاذ وائل ابو فنونه هذا الفوز الذي وصفه بالمهم في ظل حالة التنافس والاستقطاب الشديدين بين الاذاعات المحلية والتسابق بتقديم كل ما هو مميز وجديد للمستمعين.

وأكد ابو فنونه أن هذا الفوز الذي حققه برنامج الملاعب اليوم والقائمين عليه، لم يكن لولا تظافر الجهود من قبل الزملاء في القسم الرياضي في الاذاعة كافة والذين يسخرون ساعات طويلة من وقتهم للخروج ببرنامج يليق بالجمهور الفلسطيني وعشاق كرة القدم.

وشدد الأستاذ ابو فنونه أن إذاعة القدس ستبقى ملاذاً لكل شرائح المجتمع من خلال مجموعة البرامج التي تقدمها في كافة المجالات، شاكرا في وقت ذاته «شبكة الأقصى سبورت» على جهودها في تنظيم مثل هذه المسابقات التي تؤسس لحالة التنافس الشريف وتدفع بتطور الرياضة الفلسطينية.

بدوره أوضح علاء سلامة مقدم برنامج الملاعب اليوم والفائز في الإستفتاء "ان برنامجه وبرغم مرور أربع سنوات من عمره، إلا انه استطاع ان يكون رقماً مهماً في عالم الرياضة وحظيَ بثقة الجمهور في كافة محافظات الوطن.

وجدد سلامة شكره لإدارة الإذاعة على دعمها الدؤوب والمتواصل والتحفيز المستمر والذي تكلل بهذا النجاح الباهر، إضافة لجهود طاقم عمل البرنامج من مقدمين وفنيين ومعدين ومراسلين والذي شكل عامل رفع وارتقاء للبرنامج، مبيناً ان هذا الفوز لم يكن الأول، وانما سبق أن وحصدت الاذاعة المركز الأول ست مرات، توزعت على مدار أربع سنوات وهي عُمر البرنامج الفتي.

وكانت اللجنة المنظمة للإستفتاء أغلقت باب التصويت منتصف ليلة الأحد الموافق 10/12 وذلك للظروف الأمنية الراهنة وحالة الضغط الكبير لمن قاموا بإدلاء أصواتهم في إستفتاء الأقصى سبورت.

وبينت شبكة الاقصى سبورت انها ستقوم بالإعلان عن النتائج النهائية بتاريخ 15 / 12 وذلك خلال احتفال مركزي لتكريم الفائزين ،فيما سيتم الإعلان عن موعده لاحقاً.