مركز حقوقي يطالب إسرائيل برفع القيود البحرية عن صيادي غزة

أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن القرار الإسرائيلي بتقليص مساحة الصيد من 9 أميال بحرية إلى 6 أميال يمثل انتهاكاً للحق في العمل وفقاً للمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضح المركز في بيان صحفي وصل « فلسطين اليوم » أن القرار الإسرائيلي يحصر الصيادين، ويمنعهم من الحركة على امتداد مياه غزة.

وطالب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع الفوري عن قرار تقليص مسافة الصيد البحري، وتمكين الصيادين من ممارسة أعمالهم بحرية، خصوصاً وأنهم لا يمثلون خطراً على السلطات المحتلة.

ودعا المركز المجتمع الدولي الضغط على السلطات الإسرائيلية المحتلة لإنهاء الحصار البحري الذي أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية للصيادين وعائلاتهم، ووقف الانتهاكات التي ترتكبها بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة،

يذكر أن السلطات الإسرائيلية المحتلة كانت قد سمحت للصيادين الفلسطينيين الابحار لمسافة 9 أميال بحرية في المنطقة المذكورة بتاريخ 3/5/2017.