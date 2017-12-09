الاحتلال يستخدم وحدة قنص على حدود غزة

كشف موقع « المستوطنين 7 » بأن جيش الاحتلال استخدم وحدة خاصة للقنص تابعة لقوات « حرس الحدود »، لإطلاق النار على الشبان المتظاهرين على حدود قطاع غزة.

وأوضح الموقع أن وحدة القنص أصابت 7 شبان فلسطينيين خلال المواجهات مع الاحتلال، اليوم السبت.

وأصيب 11 مواطنا، جراء إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي صوب المواطنين في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن مواطنين اثنين أصيبا بجروح وصفت بالطفيفة شرق البريج وسط القطاع فيما أصيب اثنان آخران بجروح متوسطة شرق غزة، وخمسة مواطنين شرق رفح، إضافة إلى إصابتين في جباليا.