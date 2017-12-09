مهجة القدس: ثلاثة أسرى من كوادر الجهاد يدخلون أعواماً جديدة

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم السبت، أن ثلاثة أسرى من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني دخلوا اليوم أعواماً جديدة في الأسر بينهم الأسير القائد زيد بسيسي أمير الهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد.

وأوضحت مهجة القدس أن الأسير المجاهد زيد إبراهيم أحمد بسيسي (40 عاماً) من بلدة رامين قضاء مدينة طولكرم دخل اليوم عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأشارت مهجة القدس إلى أن الأسير زيد بسيسي ولد بتاريخ 14/01/1977م؛ وهو أعزب؛ وكان قد اعتقل من قبل قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 09/12/2001م؛ وحكم عليه بالسجن المؤبد بالإضافة لـ (55) سنة على خلفية انتماءه لحركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس ومقاومة الاحتلال الصهيوني، ويقبع حالياً في سجن رامون.

كما أوضحت مهجة القدس أن الأسيرين محمد كامل خليل عمران (35 عاماً) وأحمد رشاد الزين السكني (39 عاماً) دخلا اليوم عامهما السادس عشر على التوالي في سجون العدو الصهيوني.

وأشارت مهجة القدس إلى أن الأسير محمد عمران ولد بتاريخ 20/10/1982 وهو أعزب من مخيم الفوار قضاء مدينة الخليل واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 09/12/2002 وحكم عليه بالسجن (13) مؤبد على خلفية انتماءه لحركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس والتخطيط لعملية « وادي النصارى » والمعروفة (زقاق الموت) والتي أدت إلى مقتل (13) جندياً صهيونياً، ويقبع حالياً في سجن رامون

وأضافت الأسير أحمد السكني ولد بتاريخ 18/09/1978 من مدينة غزة وهو أب للطفل طارق الذي توفي قبل عامين في حادث سير مؤلم في مدينة غزة أثناء رحلة ترفيهية لأبناء الأسرى؛ وأكرمه الله تعالى هذا العام بالتوأم (معتز وسوار) بعد نجاحه بتهريب نطفة من داخل السجون؛ وكان السكني قد اعتقل من قبل قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 09/12/2002 وحكم عليه بالسجن (27) عاماً على خلفية انتماءه لحركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس ومقاومة الاحتلال الصهيوني، ويقبع حالياً في سجن نفحة.













